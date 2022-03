Postbank: Beschäftigte zu Streik in München aufgerufen

Bei der Postbank wird gestreikt. Von Mittwoch bis einschließlich Freitag sind die Mitarbeiter in München dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen.

Bei der Postbank wird gestreikt – nun auch in München. (Symbolbild)

München - Seit vergangenem Freitag wird der Zahlungsverkehr der Postbank an verschiedenen Standorten in Deutschland bestreikt. Seit diesem Mittwoch sind nun auch Beschäftigte in München zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Der Streik soll bis einschl. diesen Freitag (4. März) andauern.

Verdi: "Der Druck auf den Arbeitgeber wird jetzt erhöht"

Grund für den Streik: Die zweite Verhandlungsrunde zwischen verdi und der Deutschen Bank, die vergangene Woche stattgefunden hatte, habe keine Annäherung gebracht, wie die Gewerkschaft mitteilt. "Der Druck auf den Arbeitgeber wird jetzt erhöht", erklärte Tina Scholze von verdi Bayern.

Neben einer Lohnerhöhung geht es verdi bei den Verhandlungen auch um das mobile Arbeiten: Beschäftigte sollen einen Anspruch darauf haben, bis zu sechzig Prozent ihrer Arbeitszeit mobil arbeiten zu können – mit einer einmaligen Kostenerstattungspauschale in Höhe von 1.500 Euro.

Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 22. März angesetzt.