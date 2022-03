Quadratmeterpreise: Teuer, teurer, München!

Nirgendwo sonst in Deutschland kostet der Quadratmeter Wohnraum im Schnitt so viel wie in München. Die verrückten Zahlen.

01. März 2022 - 16:32 Uhr | AZ

Wer in München eine Immobilien kaufen will, muss besonders tief in die Tasche greifen. © imago/Ulrich Wagner