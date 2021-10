Post-Covid-Patient: "Im Koma hab' ich geträumt, dass Zombies angreifen"

Vor allem jüngere Ungeimpfte stecken sich jetzt mit Covid an - und erkranken oft schwer. Max Sch. ist erst 30. Er überlebte knapp. Nach dem Koma konnte er weder essen noch gehen.

Nur noch 20 Prozent im Vergleich zu früher: Max Sch. strampelt auf dem Fahrradergometer in der Post-Covid-Ambulanz im Klinikum Großhadern.

München - Bodybuilding, Eishockey, Krafttraining. Sport hat für Maximilian Sch. immer dazugehört zum Leben. Vor wenigen Monaten, im Frühjahr, stemmte der Münchner Koch beim Gewichtheben (Bankdrücken) noch 140 Kilo. Bis er das wieder schafft, ist es noch ein langer Weg. Ein sehr langer vermutlich.

Am Dienstag sitzt der 30-Jährige auf einem Fahrradergometer im Klinikum Großhadern. Über Mund und Nase trägt er eine Kunststoffmaske, sein Oberkörper ist verkabelt. Eine Schwester misst die Funktionen seines Herzens und seiner Lunge, die Sauerstoffsättigung im Blut und mehr.

Das Rathaus-Update

Alles, was im Stadtrat wichtig ist – kompakt einmal im Monat. E-Mail eingeben und den Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Max Sch. war vier Tage in kritischem Zustand

Schon nach kurzer Zeit steht Max Sch. der Schweiß auf der Stirn. Lange hält er nicht durch, die Puste geht ihm aus und vor allem seine Beine machen schlapp. Kein Wunder - der 30-Jährige hatte Nieren- und Leberversagen, er wurde künstlich beatmet, lag wochenlang auf der Intensivstation, davon zweieinhalb im Koma. "Vier Tage war es kritisch", erzählt der Münchner.

Seine Stimme ist belegt, er klingt heiser - "als ob ich im Stadion war", sagt er. Doch der raue Ton ist eine Folge der künstlichen Beatmung.

Im Koma träumte er, dass die Welt untergeht

Vor drei Monaten hat sich der 30-Jährige mit der Delta-Variante des Coronavirus infiziert. "Am Samstag hätte ich meinen Termin im Impfzentrum gehabt, am Montag bin ich krank geworden." Er bekam extremen Husten und Gliederschmerzen, nach einer Woche rief er den Krankenwagen. "Ich hätte es früher machen sollen." Bereits am nächsten Tag lag er auf der Intensivstation.

Der 30-Jährige ist ein typisches Beispiel für die Gruppe der Menschen, die in der jetzigen vierten Welle schwer an Covid-19 erkranken: Die Patienten sind deutlich jünger als zuvor, fast alle sind ungeimpft und der Krankheitsverlauf ist häufig schwerer.

Max Sch. kämpferisch: "Im Oktober will ich wieder arbeiten"

Die Quote der Doppelt-Geimpften liegt bei derzeit 67 Prozent der Münchner Gesamtbevölkerung ab zwölf Jahren. 59 Münchner liegen mit Covid-19 in den Kliniken der LMU und der München Klinik, davon 27 auf Intensivstationen.



Für Max Sch. war die Zeit ein Albtraum. Auch im wahrsten Sinne des Wortes: "Im Koma hab ich geträumt, dass die Welt untergeht und Zombies angreifen." Seitdem er aufgewacht ist, kämpft er sich zurück ins Leben. "Ich musste alles neu lernen. Ich konnte nicht mehr gehen, nicht mal alleine essen."

Max Sch. kämpft sich zurück. © Daniel von Loeper

Inzwischen hat er mehrere Wochen Reha hinter sich, geht regelmäßig zur Physiotherapie und will bald auch mit einer Sprachtherapie beginnen. Es geht bergauf. "Im Oktober will ich wieder arbeiten."

7.000 Münchner mit Corona-Spätfolgen

Extreme Erschöpfung ("Fatigue-Syndrom"), Atem- und Kreislaufprobleme, Schmerzen, Schlafstörungen, Haarausfall, Geschmacks- und Geruchsverlust: Nach neuesten Studien leiden etwa zehn Prozent der Menschen unter Spätfolgen nach einer Infektion mit Sars-CoV-2.

Die Zahlen sind alarmierend. Nach Angaben des Bayerischen Gesundheitsministeriums wurden im ersten Quartal 2021 bereits 18.500 Patienten und Patientinnen aufgrund einer Post-Covid-Diagnose behandelt. In Bayern sind es etwa 65.000 Menschen, in München schätzungsweise 6.000 bis 7.000.

"Große Sorgen macht uns, dass Post-Covid auch nach leichten Infektionen auftritt", sagt Dr. Kristina Adorjan, Psychiaterin im LMU-Klinikum. Sie gehört zum Team einer neu gegründeten Ambulanz für Post-Covid-Fälle. Etwa 20 Patienten mit schweren Symptomen werden in Großhadern pro Woche betreut. Am Dienstag machte sich Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) dort ein Bild vor Ort.

Schwere Symptome, die in den Fachbereich Psychiatrie fallen, sind zum Beispiel akute Belastungsstörungen. So gebe es Patienten, die unter extremen Anschuldigungen leiden wie: "Du hast meinen Sohn/meine Tochter getötet", weil sie andere angesteckt hätten, die an Covid-19 gestorben sind.

Eine andere psychiatrische Folge kann eine verminderte Gehirnleistung sein, die Demenz ähnelt. In der neuen Ambulanz arbeiten Ärzte aus der Kardiologie, Pulmologie (Lungenheilkunde), Neurologie, Physikalischen Medizin und Psychiatrie zusammen. Bei der München Klinik gibt es zudem eine Ambulanz, die sich auf Covid-Folgeerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen spezialisiert hat.