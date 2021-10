Münchner Clubs dürfen wieder öffnen - das sind die Regeln

Ab Freitag dürfen in Bayern die Clubs und Diskotheken wieder öffnen. Getanzt werden darf ohne Maske und Abstand. In manchem Club gilt eh die 2G-Regel.

München - Nach fast zweijähriger Corona-Pause darf in Bayern ab Freitag in den Clubs und Diskotheken wieder getanzt werden, und zwar ohne Abstand und Maske.

Das hat das bayerische Kabinett am Donnerstag beschlossen. Für Besucher sowie Beschäftigte mit Kundenkontakt gilt dabei aber eine verschärfte 3G-Regel: Einlass bekommen nur Geimpfte und Genesene, oder man muss einen negativen PCR-Test vorweisen. Ein Antigen-Schnelltest oder ein Selbsttest reichen also nicht aus. Beschäftigte mit Kundenkontakt müssen mindestens zweimal wöchentlich einen PCR-Test machen.

Clubbetreiber Kern: "Wir freuen uns"

Münchens Clubbetreiber haben auf diese Nachricht lange gewartet, bereits Ende August hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Cluböffnung in Aussicht gestellt, die genauen Auflagen aber waren bis Donnerstag nicht bekannt.

Nicht jeder Club wird deshalb auch direkt am Freitag wieder aufschließen. Das Pacha am Maximiliansplatz etwa wird seine Tür erst am 8. Oktober für die Tanzwütigen öffnen. Man erarbeite derzeit noch die genauen Hygienekonzepte. Betreiber und Gastronom Michi Kern sagt zur AZ: "Wir freuen uns natürlich, dass es wieder los gehen kann. Die eine Woche können wir jetzt auch noch warten."

"Dass es keine Masken- und Abstandspflicht gibt, ist wichtig", so Kern. Das sollte auch kein großes Problem sein, denn: "Unsere Zielgruppe ist geimpft, die will ja ausgehen", weiß der 54-Jährige.

Wer geimpft ist, kann feiern

In anderen Klubs wird es auch gar keine andere Möglichkeit geben, als geimpft oder genesen zu sein. Das Harry Klein etwa hat angekündigt, auf 2G zu setzen. "Es gibt derzeit bekanntlich wenig Gastropersonal. Wir könnten es uns nicht leisten, dass Personal in Quarantäne geschickt wird. Dann müssten wir wieder schließen. Das Risiko, dass sich Personen bei uns anstecken und einen schweren Krankheitsverlauf erleiden, vermeiden wir nur durch 2G", heißt es von den Betreibern. "Darauf wird es wohl eh für viele Clubs hinauslaufen", sagt auch Kern der AZ.

Grundsätzlich herrscht in der Szene aber Erleichterung, dass der Club-Lockdown nun endlich vorbei ist. "Unser Herz schlägt wieder vollständig. Eineinhalb Jahre war es still in Bayerns Clubs und Discotheken", sagt Dehoga Bayern-Präsidentin Angela Inselkammer. "Alle auf in die Clubs und tanzen, so viel es geht", fasst auch Kern das Motto der nächsten Wochen zusammen.