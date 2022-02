Polizeieinsatz in Bogenhausen: Aggressive Mieterin durch SEK festgenommen

In der Effnerstraße hat am Mittwochnachmittag erst das SEK den Hausfriedensbruch einer aggressiven ehemaligen Mieterin mit viel Mühe beenden können.

Bogenhausen - Am Mittwochnachmittag hat der Hausfriedensbruch einer aggressiven Mieterin in einer Wohnung in der Effnerstraße zu einem größeren Polizeieinsatz geführt. Dies berichtet die Polizei.

Bogenhausen: Frau bedroht Polizisten

Die vormalige Mieterin einer Wohnung in der Effnerstraße hatte sich geweigert ihre alte Wohnung zu verlassen. Auch auf die Ansprache der alarmierten Polizeibeamten reagierte die 46-jährige Frau äußerst aggressiv und bedrohte die Einsatzkräfte mit einem Messer, nachdem sich diese durch den Aufbruch der Tür Zutritt zur Wohnung verschafft hatten.

Die Frau ließ nicht mit sich reden, woraufhin die Polizisten nach Handgreiflichkeiten die Schusswaffe einsetzten. Die 46-Jährige wurde dabei aber nicht verletzt. Die Frau blieb auch danach aggressiv. Um eine Bedrohung anderer Bewohner des Hauses zu vermeiden, kamen Spezialkräfte des SEKs zur Hilfe und überwältigten die Frau.

Ehemalige Mieterin sticht bei Festnahme auf Polizeibeamten ein

Bei der Festnahme durch das SEK stach die aufgebrachte Frau mit dem Kuchenmesser auf einen Beamten ein, der nur durch seine Schutzausrüstung nicht verletzt wurde. Gegen die 46-Jährige liegen nun Anzeigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte vor, sie wird am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die Polizei hat die weitern Ermittlungen übernommen.