Polizeiauto mit Flasche beworfen  Großeinsatz am Odeonsplatz

Am frühen Samstagmorgen ist es am Odeonsplatz zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Zuvor wurde ein Streifenwagen von einer Flasche getroffen.

München – In der Nacht von Freitag auf Samstag hat es in München erneut einen tätlichen Angriff auf Polizeibeamte gegeben. In der Ludwigstraße, im Bereich zwischen Geschwister-Scholl- und Odeonsplatz, hielten sich in den Abend- und Nachtstunden mehrere hunderte Personen auf, entsprechend waren auch mehrere Streifenwagen vor Ort.

Attacke am Odeonsplatz: Flasche gegen Streifenwagen geworfen

Wie eine Sprecherin der Polizei auf AZ-Anfrage bestätigte, kam es gegen 1.25 Uhr am Odeonsplatz zu einem Vorfall, bei dem eine Flasche gegen ein Polizeiauto geworfen wurde. Beamte wurden durch den Flaschenwurf nicht verletzt, die Einsatzzentrale löste jedoch Großalarm aus.

Als die ersten alarmierten Streifenwagen vor Ort eintrafen, insgesamt waren im weiteren Verlauf etwa 80 Beamten in der Ludwigstraße im Einsatz, eskalierte die Situation. Mehrere jungen Menschen solidarisierten sich gegen die Polizei und störten die polizeilichen Maßnahmen am Hofgarten.

Um die Lage unter Kontrolle zu bringen, wurden auch Polizeihunde eingesetzt. Die Beamten nahmen vereinzelt Personen in Gewahrsam und führten diese teils in Handschellen ab.

"Da es zu aggressivem Verhalten gegenüber den Polizisten kam, wurden einzelne Personen in Gewahrsam genommen, um weitere Straftaten und Eskalationen zu vermeiden", so die Polizeisprecherin zur AZ.

Nach etwa einer halben Stunde hat sich die Situation am Odeonsplatz wieder beruhigt. Wer die Flasche gegen Streifenwagen warf und aus welchem Grund, ist noch nicht bekannt und wird derzeit von der Polizei ermittelt.

Nicht die ersten Flaschenwürfe gegen Polizeibeamte

Flaschenwürfe gegen Polizeibeamten sind derzeit leider keine Seltenheit. Bereits vor drei Wochen sorgte ein Einsatz der Polizei im Englischen Garten für Schlagzeilen.

Am 8. Mai wurden auf der Wiese vor dem Monopteros Einsatzkräfte von Dutzenden Menschen attackiert und mit etwa 50 Flaschen beworfen. 19 Beamten wurden damals leicht verletzt (AZ berichtete).

Anmerkung der Redaktion: Da zu diesem Thema keine sachliche Diskussion zu erwarten ist, sehen wir uns gezwungen, die Kommentarfunktion für diesen Artikel zu sperren.