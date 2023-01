Polizei-Reiterstaffel in Riem sucht Vize-Stallmeister

41 Pferde bei der Münchner Polizei machen einen Haufen Arbeit. Was ein Bewerber in dem Job so alles können muss.

03. Januar 2023 - 08:14 Uhr | Ralph Hub

Ein Stallmeister bei der Polizei mistet zu Dienstbeginn den Pferdestall aus. Die Münchner Polizei hat bis zu 41 Dienstpferde in Riem, die jeden Tag versorgt werden müssen. © Foto: dpa

München - Fachkräfte fehlen in fast allen Branchen - egal ob Handwerker, Krankenschwestern, Pfleger. Überall dasselbe trostlose Bild. Eine besonders harte Nuss zu knacken hat das Polizeipräsidium München im Rennen um neue Mitarbeiter: Gesucht wird für die Reiterstaffel in Riem ein neuer stellvertretender Stallmeister. Nur wenige Menschen sind mit Pferden vertraut Als in Berlin noch der Kaiser regierte und in München ein König, gab es jede Menge Stallmeister. Schließlich mussten die Pferde der Adeligen sieben Tage die Woche versorgt werden. Heute sind es fast nur noch die Reichen, die sich den Luxus eines Pferdes leisten, entsprechend wenige Menschen auf dem Arbeitsmarkt sind mit Pferden vertraut. Die Eier legende Woll-Milch-Sau im Pferdestall Das Präsidium sucht zudem eine Art "Eier legende Woll-Milch-Sau". Die Wunschliste des Präsidiums, was der neue Kollege in diesem Job alles mitbringen soll, ist länger als ein Pferdeschwanz. Der Vize-Stallmeister soll sich nämlich nicht nur mit Bürokram und Finanzen auskennen, er soll den Laden auch schmeißen und die Mitarbeiter führen, wenn der Chef im Urlaub oder krank ist. Fachwissen gefragt: Gesundheitsvorsorge, Longieren und Reiten, Reitunterricht Dazu kommt noch ein Haufen an speziellem Fachwissen. In der Stellenausschreibung, die auf der Homepage der Bayerischen Polizei zu finden ist und bei diversen Jobbörsen im Internet, heißt es: Gesundheitsvorsorge und Begutachtung des Gesundheitszustandes der Dienstpferde, Pflege kranker Pferde und Absprachen mit dem Tierarzt

Überwachung des Pflegezustands und des Erscheinungsbilds der Dienstpferde und deren Ausrüstung

Longieren und Reiten von rekonvaleszenten Pferden

Bedarfsweise Unterstützung beim Reitunterricht, dem Korrekturreiten von Dienstpferden und der Bewegung von Ersatz- und Ausbildungspferden Versorgung aller Dienstpferde und Instandhaltung des Areals Organisation und Verantwortung für die Versorgung von derzeit bis zu 41 Dienstpferden, dabei auch für den Hufbeschlag und die Ausstattung der Schmiede

Überwachung der Pflege und Instandhaltung des gesamten Areals (Stallungen und Koppeln)

Daneben soll sich ein Bewerber mit Veterinärkunde, Ernährungswissenschaft bei Pferden und der Pflege der Tiere auskennen, am Computer fit sein und den Führerschein der Klassen B und CE haben. Wie alle Chefs wünscht sich das Präsidium vom Mitarbeiter auch: hohes Engagement, Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und die Bereitschaft, an Wochenenden und Feiertagen Dienst zu schieben. Dafür lockt die Reiterstaffel mit Jahressonderzahlungen, Ballungsraumzulage, zusätzlicher Altersversorgung, einem günstigen MVV-Jahresticket und einer erstklassigen Krankenversicherung. "Ein krisensicherer, interessanter und zukunftsorientierter Arbeitsplatz." Die Bewerber sollen zudem über eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Pferdewirt mit der Fachrichtung "klassische Reitausbildung" verfügen und eine erfolgreich abgelegte Meisterprüfung haben mit der Fachrichtung "klassische Reitausbildung". Bezahlt wird der neue Stallmeister nicht unbedingt fürstlich, dafür aber nach Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder. Das Grundgehalt liegt je nach Berufserfahrung zwischen 2.725 Euro und 3.067 Euro brutto. Dafür gibt's einen "krisensicheren, sehr interessanten und zukunftsorientierten Arbeitsplatz", verspricht das Präsidium. Interessenten können sich bis zum 1. Februar 2023 in der Personalabteilung bewerben. Der Kandidat kann männlich, weiblich oder auch divers sein: pp-mue.muenchen.p2.bewerbungen@polizei.bayern.de