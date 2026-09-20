Im dichten Festzeltgedränge fühlte ein 45 Jahre alter Münchner sich offenbar besonders sicher, er zieht blank und reibt sich an einigen Frauen. Polizisten beobachten das und nehmen den Mann fest.

Schon am ersten Wiesnabend gab es einen Fall von sexueller Belästigung.

Die Wiesn war erst wenige Stunden alt, da hatte die Polizei bereits einen Fall von sexueller Belästigung zu verzeichnen.

Wie die Polizei berichtet, beobachteten Taschendiebfahnder aus Frankfurt am Main, die auf der Wiesn im Einsatz sind, am Abend des ersten Wiesnsamstags (19.09.2026) gegen 19.45 Uhr im Schottenhamel-Festzelt einen Mann, der sein Geschlechtsteil entblößt hatte und damit mehrere Frauen berührte.

Die Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest und brachten ihn zur Wiesnwache. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 45-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München.

Die betroffenen Frauen hatten die Tat im dichten Gedränge offenbar zunächst nicht bemerkt. Nachdem die Polizei sie informiert hatte, erstattete eine von ihnen Anzeige wegen sexueller Belästigung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.