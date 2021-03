Polizei beendet Corona-Partys in München - 14 Personen angezeigt

Am Wochenende hat es in München erneut unerlaubte Partys gegeben. Bei zwei privaten Veranstaltungen wurden 14 Personen von der Polizei angezeigt.

In München wurden zwei Corona-Parys durch die Polizei beendet.

München - In der Nacht von Samstag auf Sonntag musste die Münchner Polizei zu zwei Einsätzen wegen Corona-Partys ausrücken. In den Stadtteilen Schwabing und Schwanthalerhöhe sollen mehrere Personen laut miteinander gefeiert haben.

Münchner Polizei stoppt zwei Corona-Partys

Gegen 0.50 Uhr wurden den Beamten eine Feierlichkeit in Schwabing gemeldet, wie die Polizei mitteilt. Vor Ort konnte die betroffene Wohnung schnell ausfindig gemacht werden, was vor allem an lauter Musik und Geschrei gelegen haben soll. Die Beamten konnten acht feiernde Personen antreffen, die wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt wurden. Die Gäste mussten die Örtlichkeit daraufhin verlassen.

Knapp zwei Stunden später, gegen 2.40 Uhr, wurde der Polizei eine weitere Party gemeldet. In einer Wohnung in der Schwanthalerhöhe konnten sechs Feierwütige angetroffen werden. Auch diese Personen wurden nach dem Infektionsschutzgesetz angezeigt.