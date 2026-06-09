Unbekannte haben die Parteibüros von Grünen und SPD in München mit roten Parolen und Symbolen attackiert. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, während die mutmaßlich linken Täter im Netz ihre Aktion als Protest gegen Aufrüstung und Angriffe auf den Acht-Stunden-Tag rechtfertigen.

Im Bild ist das beschmierte Grünen-Büro zu sehen. Das Foto wurde im Netz veröffentlicht, mutmaßlich von den Verursachern.

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen haben Unbekannte die Parteibüros der Grünen und der SPD beschmiert. Beide liegen in West-Schwabing, an der Winzererstraße (Grüne) sowie an der Belgradstraße (SPD).

Mutmaßlich handelt es sich um die gleichen Verursacher. Auf den Fensterfronten ist die gleiche Schrift zu lesen: "Krieg dem Krieg", dazu Hammer und Sichel. Alles in Rot.

Die Polizei ermittelt und geht von einem Sachschaden von mehreren Tausend Euro aus. Am Ende haben die Verursacher die Tat auch dokumentiert und ins Netz gestellt. Auf der Seite indymedia ist das Foto veröffentlicht worden. Die Verantwortlichen stammen mutmaßlich aus dem politisch linken Spektrum.

Kritik an Kriegstüchtigkeit und dem Rütteln am Acht-Stunden-Tag

Dort heißt es zur Erklärung: "Anlässlich des 'Tags der Bundeswehr' wurden kurz vorher in München die Parteizentralen von Grünen und SPD sowie die Propagandatafeln der Bundeswehr in neuer Farbe eingefärbt und ihre Lügen von 'Schutz' und 'Sicherheit' entlarvt."

Kritisiert wird dabei offenbar die parteiübergreifende Einstellung, dass Deutschland aufrüste und kriegstüchtig werden wolle. Die Verursacher der Schrift wollen anscheinend auch die Aufmerksamkeit darauf richten, dass Bundeskanzler Friedrich Merz den hart erkämpften Acht-Stunden-Tag der Arbeiter abzuschaffen versuche.