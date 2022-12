Politik-Kurswechsel gefordert: München soll mehr wachsen

Das fordert eine neue Initiative. Sie will die Debatten um die Stadt prägen - und fordert einen politischen Kurswechsel hin zu mehr neuen Gewerbeflächen.

München - Ihre Überzeugung formulieren sie auf ihrer Homepage: "Gut so! Wachstum und Entwicklung bilden die Grundlage für Wohlstand und Lebensqualität", schreiben die Mitglieder der neuen Allianz für München.

Allianz als Kreis von 100 Traditionsunternehmen und Einzelpersonen

Im Sommer hat sich die Allianz als Kreis von 100 Traditionsunternehmen und Einzelpersonen gegründet, darunter Christian Greiner, Vorstandsvorsitzender des Modehändlers Ludwig Beck und Melanie Hammer, Geschäftsführerin der BHB Unternehmensgruppe.

Christian Greiner © Ludwig Beck

Wie kommt München positiv in die Zukunft?

"Der Allianz liegt die Weiterentwicklung der Landeshauptstadt am Herzen. Sie möchte ein positives Zukunftsbild entwickeln und die Bürger dabei mitnehmen", erklärt am Mittwoch Philipp Heimerl im Presseclub am Marienplatz. Heimerl, Manager der Agentur Hendricks & Schwartz, stellt das Münchenwiki-Projekt der Allianz vor, das "eine solide Faktenbasis als Grundlage für Diskussionen zur Stadtplanung bieten will".

Julian Nida-Rümelin hielt einen Vortrag über Stadtethik

Für die Debatte mit der Stadtgesellschaft hat die Allianz bereits zu Diskussionsrunden geladen: Manfred Schoch, Ex-Betriebsratschef von BMW, sprach unter anderem darüber, wie förderlich es für das soziale Gefüge einer Stadt ist, wenn sich Unternehmen ansiedeln. Der ehemalige Kulturreferent Julian Nida-Rümelin hielt einen Vortrag über Stadtethik: Eine gute Entwicklung könne gelingen, wenn die Bürger dabei mitgenommen werden, so die These, erklärt Heimerl.

Julian Nida-Rümelin © dpa

Man will "gegen das negative München-Bild arbeiten"

Mit ihren Aktionen und Veranstaltungen will die Allianz auch auf Wochenmärkten und über den Besuch der Münchner Bezirksausschüsse "gegen das negative München-Bild arbeiten, das in den letzten Jahren Einzug gehalten hat", erklärt Heimerl. "Die Stadt gestalten, Entwicklung ermöglichen, Wohlstand bewahren" - das ist das konkrete Ziel der Allianz für München.

Gefährdet sieht sie es zum Beispiel durch jene Stimmen, die sich gegen jede Nachverdichtung wenden - auch und gerade am Stadtrand. "Maßlose Nachverdichtung stoppen - München lebenswert", heißt es bei den Initiatoren eines Bürgerbegehrens. "Höher, dichter, grauer - genug!", sagen diese Bürger zur Stadtentwicklung. "Grün statt dicht" ist ihr Motto.

Doch das ist zu kurz gedacht und kontraproduktiv, finden die Unterstützer der neuen Allianz. Sie kritisieren auch OB Dieter Reiter (SPD). Der wolle keine neuen Gewerbeflächen am Stadtrand mehr ausweisen, hieß es am Mittwoch im Presseclub. Reiter habe davon gesprochen "das Burgtor zu schließen" und neue Gewerbeflächen zu verhindern, die Allianz will hingegen nach eigenen Angaben innovative Unternehmen in München halten, anziehen und entstehen lassen.

Mehr Infos: werkstadt-muenchen.de und allianz-fuer-muenchen.de