"Plötzlich Prinzessin!": Narrhalla präsentiert neues Faschingspaar

Sie wollte als Kind nie Prinzessin sein, und er zögerte zuerst; nun sind sie die neuen närrischen Regenten der Stadt: "Eure Tollität" Steve I. und "Ihre Lieblichkeit" Ulrike I. Der AZ gaben sie ihr erstes Interview.

München — Am heutigen Freitag, dem 11.11. um 11.11 Uhr werden sie ihren ersten großen Auftritt haben - und auf dem Viktualienmarkt offiziell "ihrem Volk" als Prinzenpaar der Narrhalla vorgestellt. Die neue Faschingssaison beginnt! Die AZ traf die Tollitäten vorab im Café Scheidplatz.

Prinz und Prinzessin mit AZ-Reporterin Annette Baronikians. © Annette Baronikians

AZ: Guten Tag, liebes Prinzenpaar! Welche Anrede bevorzugen Sie?

PRINZ STEVE: Darüber haben wir uns noch gar keine Gedanken gemacht. Wahrscheinlich spricht man uns jetzt mit Prinz und Prinzessin an.

PRINZESSIN ULRIKE: Glaub' ich auch, wenngleich wir ganz offiziell "Eure Tollität" und "Ihre Lieblichkeit" genannt werden. Wir sind ja nicht wirklich von adeligem Geblüt, sondern das Prinzenpaar der Faschingsgesellschaft Narrhalla. Für uns ist jeder Titel noch ungewohnt, das Ganze ist unglaublich.

Was meinen Sie genau?

ULRIKE: Anders als so viele Mädchen träumte ich nie davon, Prinzessin zu sein. Auch im Fasching war ich als Kind viel lieber zum Beispiel als Clown verkleidet, und nun bin ich auf einmal doch Prinzessin.

Plötzlich (Faschings-)Prinzessin

Da gibt's doch diesen Film mit Anne Hathaway, "Plötzlich Prinzessin".

ULRIKE (lacht): Genau so fühle ich mich! Plötzlich Prinzessin!

Wie kam es dazu?

ULRIKE: Vor einigen Jahren lernte ich den Sänger und Ex-Narrhalla-Prinzen Alexander de Brenco kennen, der auch beim Fest zu meinem 50. Geburtstag aufgetreten ist. Vor knapp zwei Wochen rief mich Alex an - mit dem Satz, dass er eine Aufgabe für mich hätte.

Prinzenpaar mit Altersunterschied

Die der Prinzessin?

ULRIKE: Sie sagen es! Ich war völlig baff. Meine erste Frage war dann: Weißt du, wie alt ich bin?

Alter ist ja nur eine Zahl.

ULRIKE: Stimmt, dennoch bin ich 58, was für Alex und das Narrhalla-Präsidium aber nicht von Bedeutung war. Ich hörte immer wieder: "Du hast viel Charisma, kannst tanzen, wir trauen dir das zu." Nach einigen eher schlaflosen Nächten sagte ich zu und bin voller Vorfreude.

Das sieht man Ihnen an - wie auch Ihrem Prinzen! Wie wurden Sie zu Steve I.?

STEVE: Ich wurde quasi von der Prinzessin auserwählt. Wir sind beide begeisterte Tänzer und lernten uns vor etwa einem halben Jahr auf einer Tanzschulenparty kennen. Auf Ulrikes Frage, ob ich Faschingsprinz werden will, sagte ich erstmal spontan Nein.

Sorgen wieder für Stimmung: die tanzenden Marktweiber. © Annette Baronikians

Klares Ja zum sozialen Engagement

Wie wurde daraus ein Ja?

STEVE: Es ist natürlich etwas ganz Besonderes, das offizielle Münchner Prinzenpaar sein zu dürfen. Außerdem mag ich den Fasching und das Tanzen. Diese Verbindung passt also - und besonders reizt mich das soziale Engagement. Dass die Narrhalla gerade auch Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, Freude bringt, ist großartig.

In der Tat sind der Großteil der 200 Narrhalla-Termine in einer Faschingssession Besuche in sozialen Einrichtungen.

ULRIKE: Fast 80 Prozent aller Auftritte finden beispielsweise in Kindergärten oder Seniorenheimen statt. Dort ein Lächeln auf die Lippen zaubern zu können, berührt uns schon jetzt.

Privat Physiotherapeutin und Ingenieur

Anders als bei den Prinzenpaaren der vergangenen zwei Jahre, die durch Corona in ihren Auftritten sehr eingeschränkt waren, stehen bei Ihnen auch wieder große Bälle auf dem Programm. Gibt es dennoch einen Plan B?

STEVE: Wir planen diesmal eine reguläre Faschingssession, doch selbstverständlich muss man einen Plan B, auch einen Plan C, haben.

Sie haben beide auch Berufe. Wie machen Sie das?

ULRIKE: Ich bin Physiotherapeutin und Gymnastiklehrerin. Meine Praxis muss weiterlaufen. Glücklicherweise steht mein Team voll hinter mir.

STEVE: Auch bei mir gibt's nur positive Resonanz. Ich bin Versuchsingenieur bei BMW und werde in der heißen Faschingsphase Urlaub nehmen.

Dann residieren Sie in der eigenen Stadt ja tatsächlich auch im Hotel.

STEVE: Oh ja! Eine wirklich schöne Tradition, dass das Prinzenpaar auf Einladung des Bayerischen Hofs dort nächtigen darf.

Traditionsgemäß haben Prinz und Prinzessin jeweils ein eigenes Zimmer, wenngleich es in der Vergangenheit…

ULRIKE (lacht): Sie wollen wissen, ob wir ein Paar sind?

Klar!

ULRIKE: Wir sind ein Tanzpaar und harmonieren super. Ich bin aber schon vergeben.

STEVE: Und ich bin Single mit einer wunderbaren Prinzessin an meiner Seite.