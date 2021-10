Plastikfreier Online-Supermarkt aus München - die AZ macht den Preisvergleich

Plastikfrei einzukaufen ist in Supermärkten oftmals schwierig, in Unverpackt-Läden häufig teuer. Ein Münchner Start-Up will die Lücke nun schließen.

05. Oktober 2021 - 17:12 Uhr | Christina Schärfl

Bei "Terano" kann plastikfrei eingekauft werden. © Konstantin Kraemer

München - Die Umwelt liegt vielen Menschen am Herzen – doch seien wir ehrlich: Plastikfrei zu leben, ist gar nicht so einfach. Geht man einkaufen, steht man oftmals vor dem Problem: Wo man auch hinschaut, die Lebensmittel sind in Plastik verpackt. Meist hat man gar keine Möglichkeit, im Alltag einzukaufen, ohne ungeliebte Verpackungsberge zu Hause anzuhäufen. Münchens erster plastikfreier Online-Lebensmittelshop Dieses Problem haben auch die drei Münchner George, Philipp und Dimi erkannt. Deshalb haben sie ihre Ingenieurjobs an den Nagel gehängt und im April dieses Jahres ihr Start-Up Terano gegründet. Ihnen geht es darum, ohne Verpackungsmüll einzukaufen zu können – und zwar zu Supermarkt-Preisen. Das Team von "Terano": Philipp, George und Dimi. © Konstantin Kraemer Mehr als 500 Produkte gibt es auf der Webseite des Unternehmens derzeit. Wer bestellt, dem wird versprochen, am nächsten Tag die gewünschten Lebensmittel zu Hause zu haben. Vergleich: Plastikfreier Shop gegen Supermarkt Doch kann der Online-Shop halten, was er verspricht? Die AZ hat das Angebot mit dem der großen Supermarkt-Kette Rewe verglichen. Das war jeweils im Warenkorb: 3 Bio-Bananen

1 Kilo Karotten

400 Gramm Bio-Champignons

250 Gramm Bio-Tomaten

500 Gramm Fussili

6 Bio-Eier

1 Liter frische Milch 3,5 %

passierte Tomaten

Tomatensoße Napoletana

750 Milliliter Smoothie Das Ergebnis: Bei Terano beläuft sich der Preis (exklusive Pfand für Gläser und Beutel) auf 23,52 Euro. Im Supermarkt kostet dieser Einkauf 22,69 Euro. Die Preise sind bei beiden Online-Shops also ungefähr gleich: Während frisches Obst und Gemüse bei Terano meist ein wenig günstiger ist, zahlt man bei bereits abgepackten Lebensmitteln, beispielsweise fertigen Nudelsaucen, oft ein wenig drauf. Das Lager von "Terano". © Terano Hinzu kommen bei beiden Shops die Lieferkosten. Terano liefert ab 50 Euro Bestellwert versandkostenfrei, Rewe ab 100 Euro. Terano: Noch ist das Liefergebiet sehr klein Ein Nachteil des Start-Ups: Bislang werden nur Gebiete beliefert, die mit der Postleitzahl 80 beginnen – der Rest geht (noch) leer aus. Zudem gibt es (momentan) weit weniger Produkte als im Online-Shop von Rewe. Wer aber im Liefergebiet wohnt und selbst wählen will, ob die Produkte – falls sie sich nicht schon in Glas befinden – ganz ohne Verpackung, in Papier, im Glas oder Beutel geliefert werden sollen, findet hier eine Möglichkeit, etwas für den eigenen ökologischen Fußabdruck zu tun.