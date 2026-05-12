Piratenschiff "ankert" mitten in München: Was dahinter steckt

Ein Schiff wird kommen. Nein, es ist ja schon da. Freibeuter und Seeräuber sind da offensichtlich in München eingefallen. Wer sorgt da für dieses ganz besondere Hafenflair?

Schiff ahoi: Mitten in München haben Piraten die Leinen festgemacht. Und das hat seine Gründe.

Fast zehn Jahre ist es jetzt her, dass ein Schwertransport die MS Utting vom Ammersee nach München brachte. Keine Sorge, die Alte Utting steht immer noch in Sendling. Dafür ankert jetzt ein weiteres Schiff in München, denn Piraten haben offensichtlich den Wittelsbacherplatz geentert.

Lange Tradition: Hamburger Fischmarkt gastiert wieder in München

Womöglich ist ihnen der Geruch von Matjesfilets, Krabbenbrötchen und Rollmops in die Nase gestiegen und hat ihnen mächtig Appetit gemacht.

Diese Köstlichkeiten aus dem hohen Norden haben in München eine lange Tradition. Verantwortlich dafür ist der Hamburger Fischmarkt auf Reisen. Bereits zum 27. Mal gastiert er in der Landeshauptstadt und öffnet an diesem Donnerstag (14. Mai) seine Stände am Wittelsbacherplatz.Und das Schiff? Das ist eigentlich ein dem Motto angepasstes Standl, an dem ausgeschenkt wird.

Ab Donnerstag locken Fisch-Spezialitäten – und ein Stamperl Küstennebel

Unabhängig davon, ob Sie den Feiertag als Vatertag oder Himmelfahrt genießen – der Markt ist definitiv einen Besuch wert und sorgt für kulinarische Abwechslung. Statt Leberkas und Maß gibt's eben Backfisch, friesisch-herbes Bier und vielleicht noch ein Stamperl Küstennebel dazu.

Der Startschuss fällt am Donnerstag ausnahmsweise erst mittags um 12 Uhr. An den darauf folgenden Sonn- und Feiertagen ist der Markt von 11 bis 22 Uhr geöffnet, also auch an Pfingsten.

Hamburger Fischmarkt auch an Pfingsten noch geöffnet

Der Markt bleibt nämlich ganze elf Tage in der Stadt und verbreitet das Hamburger Lebensgefühl noch bis zum 25. Mai. Dann mal ab auf einen Klönschnack! Vielleicht lässt sich sogar der eine oder andere Pirat in einen Plausch verwickeln ...