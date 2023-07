Pink in München 2023: Alle Infos zu Konzert, Tickets, Anfahrt und Einlass

Lange mussten die Fans der US-Sängerin Pink warten: Nach ihrem Konzert am Mittwoch (5. Juli) tritt die "So What"-Interpretin am 6. Juli erneut in München auf. Gibt es noch Tickets? Wie kommt man zum Olympiastadion und wann ist Einlass? Die AZ gibt einen Überblick.

München - "Get the Party Started" hieß es gestern (5. Juli) in München, denn Pink macht mit ihrer Europa-Tour für gleich zwei Konzerte in der bayerischen Landeshauptstadt Halt. Für die US-Sängerin war es der erste Deutschland-Auftritt seit ihrer "Beautiful Trauma"-Tournee 2019. Am heutigen Donnerstag (6. Juli) gibt der US-Superstar ein weiteres Konzert. Gibt es noch Tickets? Wie reist man am besten zum Olympiastadion an und ab wann ist Einlass? Die AZ hat alle Infos zu den Mega-Konzerten.

"Summer Carnival 2023" in München: Pink rockt das Olympiastadion

Die Zeiten, in denen die 43-Jährige in "kleineren" Lokalitäten wie im Zenith (2010) oder Circus Krone (2012) aufgetreten ist, sind definitiv vorbei. Damit möglichst viele Fans beim "Summer Carnival 2023" in München dabei sein können, performt Pink im Olympiastadion. Bereits bei ihrem letzten Besuch vor drei Jahren spielte sie dort gleich an zwei Abenden hintereinander – und begeisterte etwa 120.000 Fans.

Pink 2023 in München: Wann findet das Konzert statt?

Auf Instagram freute sich die US-Sängerin bereits vergangenes Jahr, als ihre Tournee durch Europa bekannt gegeben wurde. "Großbritannien und Europa, ich komme zu euch! Ich kann es kaum erwarten, eure schönen Gesichter im nächsten Sommer zu sehen", schrieb Pink auf Instagram. Unter anderem will sie in Paris, London, Berlin und Köln auftreten. Das zweite Konzert im Olympiastadion München findet am 6. Juli 2023 statt.

Hohe Nachfrage: Pink legt mit zusätzlichem Konzert in München nach

Ursprünglich war nur ein Auftritt geplant, doch aufgrund der hohen Ticket-Nachfrage teilte der Ticket-Anbieter "Eventim" mit, dass es zwei Shows geben wird. Auch für die Konzerte in Köln und Hannover begeistern sich zahlreiche Fans. In beiden Städten wurden ebenfalls Zusatz-Shows angekündigt.

Ticket-Verkauf: Wo gibt es Karten für Pink in München?

Fans konnten es kaum erwarten, eine begehrte Eintrittskarte für das musikalische Großereignis zu ergattern. Bei "Eventim" startete der Verkauf bereits am 12. Oktober 2022 um 10 Uhr. Der Ticket-Anbieter warnte vorab, dass es beim Buchen zu längeren Wartezeiten kommen könnte.

Tickets für das zweite München-Konzert von Pink gibt es aktuell bei "Eventim". Es sind Tickets in verschiedenen Preiskategorien erhältlich. "Eventim" verkauft außerdem sogenannte "Lucky Dip"-Tickets für 56,60 Euro. Ob man einen Steh- oder Sitzplatz erhält, erfährt man erst am Tag der Veranstaltung selbst. Mit etwas Glück kann man auch einen Front-of-Stage-Stehplatz ergattern.

Auch bei "München Ticket" gibt es noch Karten für das Konzert von Pink im Olympiastadion.

Preisliste für Pink-Konzert: Wie viel kosten die Tickets?

Wer das heutige Konzert besuchen will, muss dafür etwas tiefer in die Tasche greifen. Die Tickets sind nicht günstig, wie der Preisliste auf "Eventim" zu entnehmen ist. So viel kosten die Karten für Pink in München:

Kategorie 1 Sitzplatz : 184 Euro pro Person

: 184 Euro pro Person Kategorie 2 Sitzplatz : 149,40 Euro pro Person

: 149,40 Euro pro Person Kategorie 3 Sitzplatz : 113 Euro pro Person

: 113 Euro pro Person Kategorie 4 Stehplatz Tribüne : 95,70 Euro pro Person

: 95,70 Euro pro Person Kategorie 5 Front of Stage : 184 Euro pro Person

: 184 Euro pro Person Kategorie 6 Stehplatz Arena : 113 Euro pro Person

: 113 Euro pro Person Kategorie 10 Top Seat: 284 Euro pro Person

Wann beginnt das Konzert? Ab wann ist Einlass?

Konzertbeginn ist um 19 Uhr. Der Einlass in das Olympiastadion erfolgt zwei Stunden vorher, ab 17 Uhr.

Wie kann ich zum Olympiastadion anreisen?

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) empfiehlt die beiden Pink-Konzerte die Anreise aus der Innenstadt mit der U-Bahnlinie U8. Die U3 fährt derzeit wegen Bauarbeiten nur im 10-Minuten-Takt zwischen Odeonsplatz und Moosach und ist zwischen Odeonsplatz und Goetheplatz unterbrochen. Dadurch kann es bei der U3 ein erhöhtes Fahrgastaufkommen geben.

Auch zum Ende der Veranstaltungen sind zusätzliche Züge unterwegs, sie fahren als U8 in Richtung Innenstadt.

Empfohlen wird die Anreise mit dem Öffentlichen Nahverkehr mit folgenden U-Bahn-, Tram- oder Buslinien:

U3 oder U8: Haltestelle Olympiazentrum

Haltestelle Olympiazentrum U1: Haltestelle Gern oder U1 bis Olympia-Einkaufszentrum, dann Umstieg in die U3 (Haltestelle Olympiazentrum)

Haltestelle Gern oder bis Olympia-Einkaufszentrum, dann Umstieg in die (Haltestelle Olympiazentrum) Tram 20 und 21: Haltestelle Olympiapark West

Haltestelle Olympiapark West Tram 27: Haltestelle Petuelring

Haltestelle Petuelring Buslinie 144: Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg

Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg Buslinie 173: Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring

Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring Buslinien 177 und 178: Haltestelle Petuelring

Bei der An- und Abreise bittet die MVG alle Besucher um Geduld. "Der Bahnhof wird – wie in solchen Fällen üblich und aus Sicherheitsgründen geboten – bei drohender Überfüllung jeweils für wenige Minuten gesperrt bis am Bahnsteig wieder genug Platz für nachrückende Kunden ist", teilt die MVG mit und warnt vor Engpässen. Bei den Buslinien könne es zudem zu Verspätungen und Ausfällen kommen.