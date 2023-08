Photovoltaik auf SWM-Gebäuden: Wo die Stadtwerke München überall Solaranlagen planen

Die Stadtwerke München (SWM) haben festgestellt, dass eine Nachrüstung von Photovoltaikmodulen auf oberirdischen U-Bahnstationen nur mit umfassender Dachsanierung funktioniert, sind aber bei anderen geplanten Projekten sehr zuversichtlich.

Die ÖDP sieht beim Thema Photovoltaik noch enormes Potenzial – hier Eindrücke von den vier Energiefachmessen Intersolar Europe in München – und sieht die bayerische Landeshauptstadt als größte Kommune Deutschlands in der Verantwortung.

München - Es ist fast ein Jahr her, dass sich die Geschäftsführung der Stadtwerke München (SWM) dazu verpflichtete, auf allen ihren Bauwerken Photovoltaikanlagen anzubringen, sofern das technisch, statisch und wirtschaftlich möglich ist.

Am 30. September 2022 beschloss man zudem, Dachsanierungen sowie Neubauten grundsätzlich mit einer Photovoltaikanlage zu planen.

Solarenergie in München: SWM-Gebäude auf potenzielle Nachrüstung mit Photovoltaikanlagen untersucht

In diesem Zusammenhang hatte die Stadtratsfraktion ÖDP/München-Liste einen Antrag gestellt, die Stadtwerke mögen doch "an geeigneten Standorten auf den Dächern und den Fassaden der oberirdischen U-Bahn-Stationen (Studentenstadt, Freimann, Kieferngarten, Fröttmaning, Garching-Hochbrück (alle U6) sowie Neuperlach Süd (U5) Photovoltaikanlagen" installieren.

Nun haben die Stadtwerke auf diese Forderung geantwortet. Dabei weisen sie darauf hin, dass man sämtliche SWM-Gebäude "auf eine potenzielle Nachrüstung mit Photovoltaikanlagen untersucht" habe.

SWM: Photovoltaik-Nachrüstung auf oberirdischen U-Bahn-Stationen geht nicht ohne Dachsanierung

Also auch oberirdische U-Bahnstationen: "Die Untersuchung hat ergeben, dass eine Nachrüstung von Photovoltaikmodulen auf unseren oberirdischen U-Bahnstationen nicht ohne eine umfassende Dachsanierung möglich ist."

Aber: In den kommenden Jahren werde man sich beim Photovoltaikausbau "auf große und einfach umsetzbare Dachflächen konzentrieren", hieß es weiter. Dabei wurden die Verantwortlichen der Stadtwerke konkret und nannten entsprechende Lokalitäten, die derzeit in Planung sind: "Dazu gehören unter anderem große Flächen auf den Dächern der Stadtwerke-Zentrale, auf einer großen U-Bahn-Wartungshalle in der technischen Basis in Fröttmaning, auf weiteren Werkstatthallen für U-Bahn, Bus und Tram."

Photovoltaik-Planungen für SWM-Gebäude: Hier geht in naher Zukunft etwas

Außerdem für die Nachrüstung mit Photovoltaikanlagen auf der Liste: die neu gestalteten Dächern des Busbahnhofs Olympiazentrum, verschiedene Werkswohnungen und ein Parkhaus.

Gleichzeitig laufen derzeit erste Untersuchungen hinsichtlich der Sanierung des U-Bahnhofs Studentenstadt (U6), so die Stadtwerke weiter: "Im Zuge der Sanierung ist – nach aktuellem Stand – auch die Errichtung von Photovoltaikmodulen auf der Bahnsteigüberdachung und der U-Bahnhofüberdachung vorgesehen."