Personen eingebrochen: Polizei räumt Kleinhesseloher See

Die Polizei warnt davor, das Eis am Kleinhesseloher See zu betreten - was ohnehin nicht erlaubt ist.

19. Januar 2021 - 12:22 Uhr | AZ

Immer wieder brechen am Kleinhesseloher See Menschen ein. (Archivbild) © Thomas Gaulke

München - Am Kleinhesseloher See im Englischen Garten musste am Dienstagvormittag die Polizei mehrere Münchner vom Eis holen. Zu viele Personen hatten sich auf der dünnen Eisfläche aufgehalten. Die Beamten teilten via Twitter mit, dass bereits am Rande des Sees Personen eingebrochen seien. Der See musste geräumt werden. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter twitter über den Consent-Anbieter verweigert Die Temperaturen derzeit sorgen dafür, dass die Eisdecken auf Münchens Kanälen und Seen immer dünner wird - bereits in den letzten Tagen musste die Polizei deswegen etwa den Nymphenburger Kanal sperren. Polizei räumt Kleinhesseloher See Die Eisflächen waren auch wegen der Nicht-Einhaltung der Corona-Hygieneregeln oft kontrolliert. Hunderte Münchner mussten oft nach Hause geschickt werden. Die Bayerische Seen- und Schlösserverwaltung hatte bereits vor Wochen darauf hingewiesen, dass das Eis nicht tragfähig ist.