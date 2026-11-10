Nicht lange ist es her, dass die Stadtwerke Bus- und Tram-Fahrer aus dem Ausland angeworben haben. In den nächsten Jahren jedoch plant der städtische Konzern einen massiven Personalabbau von fast 560 Stellen. Es trifft vor allem den ÖPNV.

Nicht lange ist es her, dass die MVG Busfahrer aus dem Ausland angeworben hat. Nun plant das städtische Unternehmen einen massiven Stellenabbau.

Erst ein paar Jahre ist es her, dass auch die AZ groß darüber berichtet hat, wie dringend die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) nach Personal sucht. Mit einem Dienstleister bildete sie sogar Busfahrer in Spanien aus.

Damit ist wohl erst einmal Schluss. Wie die AZ erfahren hat, planen die Stadtwerke, zu denen die MVG gehört, einen massiven Stellenabbau – und zwar vor allem im Fahrdienst, bei Bus- und Tramfahrern. Insgesamt geht es um Hunderte Stellen.

Wie die Stadtwerke auf eine Anfrage der AZ hin mitteilen, gab es im gesamten Konzern 2025 10.593 Vollzeitstellen. 2031 sollen es nur noch 10.036 Stellen sein. Es ist also ein Abbau von 557 Stellen in dem städtischen Tochterunternehmen geplant.

Den Bereich Mobilität trifft es besonders hart: Stand 2025 gab es dort 5016 Stellen, 2031 sollen es nur noch 4657 sein, also 359 Stellen weniger.

Dieser Stellenabbau betrifft auch Bereiche, für die die MVG bis vor Kurzem noch Personal angeworben hat: 2025 gab es 641 Stellen für Trambahnfahrer, 2031 sollen es nur noch 580 Stellen sein. Ein Minus von 61 Stellen.

1124 Busfahrer-Stellen gab es 2025. In fünf Jahren sollen es nur noch 972 sein. 152 Busfahrer-Stellen sollen also abgebaut werden. Die AZ hat erst vor wenigen Monaten darüber berichtet, wie vor allem beim Busfahrplan gekürzt wird: Linien entfallen, Takte werden ausgedünnt.

Bisher betrifft das die U-Bahn nicht so sehr. Doch auch in diesem Bereich sollen 2031 weniger Fahrer beschäftigt sein als 2025: 466 waren es damals, 432 sollen es in Zukunft sein.

Es soll keine Entlassungen geben

Entlassungen angeworbener Fahrerinnen oder Fahrer sind laut den Stadtwerken nicht geplant. "Es wurden auch keine angeworbenen Fahrerinnen und Fahrer aus Gründen der Einsparung entlassen. Sollte es zu einer Entlassung gekommen sein, gab es jeweils in der Person liegende Gründe", schreibt ein Sprecher der Stadtwerke.

Es gibt bei den Stadtwerken "Stand heute kein Programm zum Abbau bestehenden Personals". Wie begründet das städtische Unternehmen dann den Personalabbau?

"Wie in jedem wirtschaftlich agierenden Unternehmen gibt es für die kommenden Jahre eine Personalplanung, die sich zum einen am bestehenden Bedarf orientiert und zum anderen den Grundsatz der Effizienz berücksichtigt", schreibt der Stadtwerke-Sprecher.

Der Stellenabbau solle sich aus einer "natürlichen Fluktuation" ergeben, also durch Ruhestandseintritte oder persönliche Veränderungen. Es sollen auch weiterhin neue Mitarbeitende im Fahrdienst gesucht und eingestellt werden, so der Stadtwerke-Sprecher. Im Bereich U-Bahn seien im Vergleich zu heute bis 2031 sogar 17 zusätzliche Stellen geplant – was allerdings dann rechnerisch immer noch weniger Stellen als 2025 sind.

Die Linke: "Ohne Personal keine Verkehrswende"

"Der deutliche Personalabbau irritiert uns", sagt der Linken-Fraktionschef Stefan Jagel. "Ohne ausreichend Personal gibt es keine Mobilitätswende. Sie braucht verlässliche Angebote, und die gibt es nur mit Beschäftigten, die sie sicherstellen können."

Mit einer Anfrage, die Die Linke am Dienstag einreicht und die der AZ schon jetzt vorliegt, will sie genauer erfahren, wie der Personalabbau bei den Stadtwerken abläuft. Zum Beispiel will Die Linke wissen, ob und in welcher Höhe die Stadtwerke Abfindungen gezahlt haben. Auch, wie viel Personalkosten die Stadtwerke durch den Stellenabbau einsparen wollen und wie sie so die Verkehrswende sicherstellen wollen, möchte die Linkspartei erfahren.