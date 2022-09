Perlacher Forst: Auto in Brand gesteckt

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen.

München - In der Nacht auf Dienstag haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto in Brand gesteckt. Wie die Polizei mitteilte, hat ein 31-jähriger Münchner gegen 3 Uhr den Brand entdeckt: Das Heck eines Ford Mustang, welcher im Perlacher Forst parkte, stand in Vollbrand.

Der Zeuge verständigte umgehend die Feuerwehr, die den Brand schnell löschen konnte. Die Polizei konnte Brandbeschleuniger nachweisen. Sie geht deshalb aktuell von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Den 62-jährigen Halter des Pkw aus dem Landkreis Starnberg konnte die Polizei bis jetzt noch nicht ausfindig machen.

Autobrand: Keine Verletzten

Verletzt wurde laut Polizeiniemand, allerdings beschädigte der Brand neben dem Fahrzeug auch den Bordstein und einen Teil des Buschbestandes, was auf einen Gesamtschaden von mehreren zehntausend Euro schätzen lässt.

Für Hinweise bittet die Polizei, sich an das Kommissariat 13 (Tel. 089/2910-0) oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden