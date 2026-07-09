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Paulaner-Zelt: Historisches Motiv kommt weg

Die klassische Parade der Kellnerinnen verschwindet. Was dahinter steckt.
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Die „Kellnerinnen-Parade“ von Karikaturist Emil Kneiß auf einem alten Bild vom Paulaner-Turm.
Die „Kellnerinnen-Parade“ von Karikaturist Emil Kneiß auf einem alten Bild vom Paulaner-Turm. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Franz Feiner (www.imago-images.de)

Eine schwarze Plane überdeckt auf der Wiesn-Baustelle die Köpfe der Paulaner-Kellnerinnen. Das berühmte Motiv auf dem Paulaner-Festzelt, das zum Beispiel auch auf den Paulaner-Wiesnbier-Dosen zu sehen ist, verunstaltet?

Die "TZ" hat nachgeforscht. Die "Kellnerinnen-Parade" hat der Karikaturist Emil Kneiß (1867-1956) um 1910 gezeichnet. Und nun droht offenbar Streit mit seiner Ur-Urenkelin, so berichtet es das Blatt. Die Urenkelin des Künstlers, Vanessa Wittmann, wird zitiert, man habe nie Geld gesehen für die Nutzung.

Gespräche mit Paulaner über die Nutzung einer Lizenz sind nach Angaben Wittmanns gescheitert. Laut "TZ" bleiben die Kellnerinnen nicht während der Wiesn durch Planen abgedeckt. Sondern: werden davor vom Turm radiert! Ein Brauerei-Sprecher teilt demnach mit: "Pläne, den Turm neu zu bemalen, gibt es schon länger. Nach den Verzögerungen der letzten Zeit wird der Turm jetzt im Stehen gestrichen. Das Ganze passiert im Zuge der generellen Umgestaltung des Biergartens."

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