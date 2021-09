Paketposthallen-Hochhäuser: Stadt simuliert Höhe mit Ballons

Die geplanten Türme im Paketposthallen-Areal sind umstritten. Die Stadt will nun mit Höhenballons zeigen, wie sich die Höhe auf das Stadtbild auswirken würden.

So sollen die Türme aussehen - samt Schrägaufzügen. Am Donnerstag werden zwei Ballons die Höhe simulieren.

München - Wie hoch ist ein Hochhaus? Über diese Frage streitet München seit Jahren, bei der geplanten Hochhaus-Bebauung am Paketposthallen-Areal wird die Frage nun wieder heiß diskutiert.

Dort sollen, wie berichtet, zwei 155 Meter-Türme entstehen. Wie sich das auf das Stadtbild auswirken würde, lässt sich nun am Donnerstag münchenweit beobachten: Denn die Stadt lässt vom Gelände der Paketposthalle in Neuhausen zwei Höhenballons aufsteigen.

Höhenballons simulieren die geplanten Hochhäuser

Die Ballons mit jeweils vier Metern Durchmesser werden ab 7.30 Uhr zu sehen sein und ergänzen "anschaulich die bereits laufende Stadtbildverträglichkeitsuntersuchung, in der vor allem über Simulationen die Auswirkung des Projekts auf Münchens Sichtachsen geprüft wird", wie es von der Stadt heißt.

Los geht es um fünf Uhr morgens mit den ersten Vorbereitungen. Etwa ab 7.30 Uhr (also zehn Minuten nach Sonnenaufgang) sind die Ballons in 155 Metern Höhe zu sehen - GPS-überwacht, damit sie möglichst wenig abgetrieben werden. Die mit 32 Kubikmetern Helium gefüllten Fesselballons bleiben bis 9 Uhr in der Luft.

Paketposthallen-Areal: Stadt lässt Ballons steigen

Ob die Ballons sicher aufsteigen können, hängt von den Windverhältnissen und der Thermik ab. Bei sehr ungünstiger Witterung muss die Aktion verschoben werden. Regen hingegen kann den Ballons nichts anhaben.

Da am Standort des nördlichen Hochhauses heute noch die Lastwagen der Deutschen Post ein- und ausfahren, markieren die Ballons nicht die Mitte, sondern jeweils die südliche Ecke der beiden Hochhäuser. Der Abstand zueinander entspricht damit dem der 155-Meter-Türme, die etwa vier Kilometer westlich der stadtbildprägenden Frauenkirche geplant sind.

Die Ballons sollen vor allem für das Bürgergutachten von zufällig ausgewählten Münchner als wichtige Zusatz-Info zur persönlichen Meinungsbildung dienen.