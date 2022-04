Ozapft is: Mit dem Frühlingsfest ist das erste große Volksfest seit Corona gestartet

Der frisch genesene Ministerpräsident Markus Söder und Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner haben das Frühlingsfest auf der Theresienwiese eröffnet. Es ist das erste große Volksfest seit Corona.

München - Um 16 Uhr haben am heutigen Freitag Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) das Frühlingsfest im Hippodrom auf der Theresienwiese eröffnet von.

Söder sagte auf die Frage hin, wie man in solchen Zeiten feiern könne: "Wir blenden nichts aus. Wir denken an alle, denen es schlecht geht und wir helfen, wo es geht. Aber wer helfen will, braucht auch ein bisschen Lebensfreude und darum feiern wir heute gemeinsam."

Das Frühlingsfest auf der Theresienwiese dauert zwei und läuft bis zum 8. Mai. Hier finden Sie alle Infos zu den aktuell gültigen Corona-Regeln auf dem Frühlingsfest.