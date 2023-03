Ost- und Hauptbahnhof: Acht Ladendiebstähle an einem Tag

Am Sonntag haben Ladendetektive die Bundespolizei an Haupt- und Ostbahnhof wegen insgesamt 13 Personen alarmiert – ungewöhnlich oft für einen Tag.

Am Haupt- und Ostbahnhof München musste die Bundespolizei am Sonntag ungewöhnlich oft wegen Ladendiebstahls ausrücken. (Symbolbild)

München - Ladendiebstähle sind mit die häufigsten Strafdelikte, die von der Polizei registriert werden – auch in München. Am Sonntag hat die Bundespolizei an Haupt-und Ostbahnhof allerdings ungewöhnlich viele Fälle registriert, nämlich ganze acht Stück – vier davon sogar innerhalb einer Stunde.

Ladendiebstahl an Münchner Bahnhöfen: Viele Täter waren betrunken

In den meisten Fällen waren die insgesamt 13 Täter zu zweit oder auch zu dritt zu Gange und teils stark betrunken. Am Hauptbahnhof stahlen sie meist Waren im Wert von unter zehn Euro, darunter mehrere Flaschen Alkohol oder auch Lebensmittel. Am Ostbahnhof belief sich der Schaden in zwei Fällen hingegen auf knapp 30 Euro.

Gegen einen Täter lag bereits "Ausschreibung zur Festnahme" vor

Aus einem dritten vermeintlichen Diebstahl mit drei Tätern am Ostbahnhof wurde unerwartet ein etwas größerer Fall. Der Abgleich der Daten des einen Täters brachte eine Ausschreibung zur Festnahme zum Vorschein, die gegen den 29-Jährigen von der Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main aufgesetzt wurde. Ein befreundeter Mann des 29-Jährigen beglich daraufhin die geforderte Geldstrafe von 1.336 Euro, womit der Fall schließlich zu den Akten gelegt werden konnte.

Bis auf eine 37-Jährige und einen 35-Jährigen, die nach ihrem Diebstahl am Hauptbahnhof am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden, befinden sich alle anderen Täter inzwischen wieder auf freiem Fuß.