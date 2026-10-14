OP am Donnerstag: Alt-OB Ude bekommt künstliches Knie

Warum Christian Ude unters Messer muss, welcher Promi-Arzt zu dem Eingriff geraten hat, wie lange er ausfällt. Und: Für welchen Termin er eine Ausnahme macht und die Reha unterbricht.

Der Alt-Oberbürgermeister hat Probleme mit dem Laufen. Doch das soll sich nun ändern. Christian Ude hat sich für eine Operation entschieden, die am Donnerstag (15. Oktober) durchgeführt wird. Wie der 78-Jährige der AZ erzählt, bekommt er ein künstliches Knie. Sportmedizin-Legende Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt habe ihm versichert, dass er hinterher wieder gut laufen könne, sagt Ude. Die OP aber wird nicht Müller-Wohlfahrt selbst durchführen, sondern ein Kollege.

Ude nimmt sich eine längere Pause. Aber mit Unterbrechung

Einerseits plant Ude mit einer längeren Erholungszeit. Andererseits wäre Ude natürlich auch nicht Ude, wenn es da keine kleinen Ausnahmen gäbe. Seine Münchner SPD teilte am Mittwoch mit, dass die Feierlichkeiten zur 60-jährigen Parteimitgliedschaft erst 2027 stattfinden könnten, weil er sich von seiner Operation erholen werde.

Ude, der zunächst mit zwei bis drei Wochen Reha rechnet, die er mit seiner Frau gemeinsam antreten will, schränkte das im Gespräch mit der AZ aber sogleich ein bisserl ein. Denn am 27. Oktober, also in nicht mal zwei Wochen, werde er sich ins Taxi setzen und zum 70-jährigen Jubiläum der Lach- und Schießgesellschaft fahren, versichert er. Danach geht es dann wieder zurück in die Reha.