Die Modernisierung soll Mitte 2026 beginnen. Die Plexiglasdachhaut wird komplett erneuert.

Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Vollversammlung den SWM die Mittel für die Sanierung des Olympia-Zeltdachs freigegeben. Das genehmigte Projektvolumen beträgt 298,4 Millionen Euro. Es ist damit das größte Projekt der Modernisierungsmaßnahmen im Olympiapark, so die SWM in einer Pressemitteilung.

Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD): "Ich freue mich, dass auch der Stadtrat der umfassenden Sanierung des Olympia-Zeltdachs zugestimmt hat. Das Zeltdach ist eines der ikonischen Wahrzeichen unserer Stadt. Es ist weltweit ein Markenzeichen für München und ich bin froh, dass man sich für die Olympischen Spiele 1972 für solch eine mutige, zeitlose und rundum beeindruckende Dachkonstruktion entschieden hat.“

Bauarbeiten sollen Ende 2029 abgeschlossen sein

Die Planungen der SWM sind, so die Mitteilung, bereits weit fortgeschritten. Nach der nun erfolgten Mittelfreigabe können die Arbeiten ab Mitte 2026 starten und dauern bis voraussichtlich Ende 2029. Los gehe es mit dem Dachbereich über dem Olympiastadion, dann folgt das Zwischendach zwischen Stadion und Halle, anschließend das Dach über der Olympiahalle und dann der Olympiaschwimmhalle.

Es ist ein aufwendiges Unterfangen. Stefan Summerer, Projektauftraggeber SWM, sagt: "Die ikonische transparente Plexiglasdachhaut mit einer Fläche von rund 78.700 Quadratmetern wird aus Gründen der Tragsicherheit komplett erneuert, ebenso wie die Flutlichtmasten.“