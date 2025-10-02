AZ-Plus

Wiesnbesucher schwer verletzt: Polizei bittet um Unterstützung

Mitten im Wiesn-Trubel schlägt ein Unbekannter zu – ein 29-Jähriger landet schwer verletzt im Krankenhaus. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Menge.
AZ/ dpa |
Wer hat etwas beobachtet?
Wer hat etwas beobachtet? © Daniel Karmann/dpa

Ein 29 Jahre alter Wiesnbesucher ist von einem Unbekannten bewusstlos geschlagen und schwer verletzt worden. Der Täter habe dem Mann am Mittwochabend derart heftig ins Gesicht geschlagen, dass er zu Boden gegangen sei, sagte ein Polizeisprecher. Der 29-Jährige habe dabei ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Die Aicher Ambulanz kümmerte sich um die Erstversorgung, anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ist auf der Suche nach dem Täter und bittet um Zeugenhinweise. Gesucht wird demnach ein Mann von etwa 175 Zentimeter Größe mit braunen Haaren. Mehr Details sind bislang nicht bekannt. Hinweise an die Polizei können direkt beim Polizeipräsidium München unter der Telefonnummer 089 2910-0 hinterlassen werden wie auch bei jeder anderen Polizeidienststelle. 

