Wiesn-Wirtlegende Richard Süßmeier gestorben

Der langjährige Chef des Armbrustschützenzelts ist im Alter von 90 Jahren gestorben.

München - Richard Süßmeier ist tot. Der langjährige Chef des Armbrustschützenzelts starb am Montag im Alter von 90 Jahren, wie sein Sohn der "Süddeutschen Zeitung" sagte.

Süßmeier sei friedlich eingeschlafen, er starb an Herzversagen. Der 90-Jährige war eine Wiesn- und Wirtelegende in der Stadt. Jahrelang war er Sprecher der Wiesnwirte, in dieser Funktion machte er oft mit seinen Sprüchen Schlagzeilen.

In den 80er-Jahren legte sich Süßmeier mit dem damaligen Kreisverwaltungsreferenten Peter Gauweiler (CSU) an, lieferte sich eine jahrelange Fehde - und flog 1984 vom Oktoberfest.