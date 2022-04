Wiesn ohne Impfnachweis und Masken: Das sagen die Münchner

"Mittlerweile sollte man es doch besser wissen" - die AZ hat Münchner nach ihrer Meinung zur Wiesn-Entscheidung befragt.

München - 2022 ist es wieder soweit: Die Wiesn findet statt. Und das ganz ohne Zugangsbeschränkungen oder Impfpasskontrollen. Wir haben Münchnerinnen und Münchner gefragt, was sie von der Entscheidung halten.

Ingrid Maksoud (70), Sozialpädagogin

Ingrid Maksoud (70) © Sigi Müller

"Ich finde das schlecht. Das ist dann die nächste Welle. Mittlerweile sollte man es doch besser wissen. Man kann nicht absehen, welche Varianten es bis dahin gibt und das Publikum ist sehr international. Ich werde auf keinen Fall gehen."

Volker Haaß (34), Redakteur Agentur

Volker Haaß (34) © Sigi Müller

"Ich frage mich, wie man politisch zu so einer Einschätzung kommen kann. Ich habe wiederholt das Gefühl, da werden Ungeimpfte mit Samthandschuhen angefasst. Für mich ein Grund mehr, nicht hinzugehen, früher war ich schon öfter sporadisch da."

Lukas Hell (22), Student

Lukas Hell (22) © Sigi Müller

"Ich find's super. Wir waren lange genug von den Maßnahmen betroffen. Wenn die Politik mit ihrer Expertise entscheidet, dass es möglich ist, vertraue ich darauf. Langsam muss man mit Corona so umgehen wie mit anderen Krankheiten auch."

Brigitte P. (80), ehemalige Wirtin

Brigitte P. (80) © Sigi Müller

"Wir haben es gerade gelesen. Ich finde das gut so, Wiesn muss sein! In den letzten beiden Jahren habe ich meinen Ochsen vom Grill ganz schön vermisst. Angst habe ich keine mehr, ich bin vier Mal geimpft. Hoffentlich ist dann auch ordentlich was los."

Simon Büttner (22), Student

Simon Büttner (22) © Sigi Müller

"Ich hätte mir schon gewünscht, dass kontrolliert wird, am besten am Eingang. Das wäre ja kein Problem, da ist ja sowieso die Taschenkontrolle. Ob ich das Oktoberfest deshalb sausenlassen würde? Tendenziell eher nicht, aber dafür ist es jetzt noch zu früh."