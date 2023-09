Was Touristen heuer für seltsame Wiesn-Souvenirs kaufen

Auf der Wiesn in München werden mehr oder weniger schöne Souvenirs verkauft. Neben Klassikern haben auch Obst und der Barbie-Film einen Einfluss auf die Trends. Die AZ hat sich bei Oktoberfest-Besuchern und Standl-Besitzern umgehört, was am liebsten gekauft wird.

22. September 2023 - 20:15 Uhr | Annette Baronikians

Modebewusste Wiesnfans kaufen heuer nicht irgendwelche Loferl: Manuel Achmüller hat sie im Sortiment – die neuen gelben Wadlstrümpfe im Krugdesign samt Henkel. © Annette Baronikians