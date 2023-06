Umstellung auf Bio: So viel kostet das halbe Hendl heuer im Paulaner Festzelt

Wiesn-Wirtin Arabella Schörghuber stellt zum Oktoberfest 2023 auf Bio um – zumindest beim Hendl. Das ist jedoch mit einem happigen Preisanstieg verbunden.

München - Seit 1895 ist das Paulaner Festzelt fester Bestandteil der Wiesn. Wirtin Arabella Schörghuber wagt nun ein Experiment: Für das Oktoberfest 2023 möchte sie Bio-Hendl anbieten. Doch wieso kommen die nicht aus Bayern? Und was bedeutet das für die Preise?

Wir erinnern uns: Nach langer Corona-Pause fand 2022 wieder das Oktoberfest auf der Theresienwiese statt. Mit dabei war natürlich auch das Paulaner Festzelt. Wer sich hier zwischen der ein oder anderen Maß Bier stärken wollte, zahlte 14 Euro für das halbe Hendl – ohne Beilage. Für die nächste Wiesn werden die Gäste jedoch tiefer ins Portemonnaie greifen müssen.

Das Paulaner Festzelt auf dem Oktoberfest 2022. © IMAGO/B. Lindenthaler

Über sechs Euro Preisanstieg beim halben Hendl

Paulaner-Wirtin Schörghuber liegt das Tierwohl sehr am Herzen, weswegen sie bei den Hendln nun auf Bio-Qualität umstellt. Sie sagt: "Das ist ein Versuch, wenn unsere Gäste ihn nicht akzeptieren, müssen wir im nächsten Jahr eventuell umdenken."

Warum die (bierseligen) Gäste eine bessere Lebensmittelqualität nicht akzeptieren könnten? Möglicherweise schrecken einige beim Preis zurück: 20,50 Euro wird das halbe Bio-Hendl auf der diesjährigen Wiesn im Paulaner kosten, für die Betreiber ein "fairer Preis", wie es in einer Mitteilung heißt.

Neue Hendl im Paulaner Festzelt: Bio, aber nicht lokal

Bei anderen Schmankerln wie Schweinshaxn, Krustenbraten oder der halben Ente bleibt es bei der gewohnten Qualität. Tatsächlich werden diese Produkte jedoch lokal bezogen, Bio-Hendl hat man in Bayern scheinbar nicht gefunden: "Aber gleich über der Grenze – drüben in Österreich", erklärt Schörghuber. Dort hat sie einen Betrieb entdeckt, der ausreichende Mengen an bio-zertifizierter Qualität zur Verfügung stellen kann.