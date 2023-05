Trotz Wiesn-Eklat: Kapelle Josef Menzl ist zurück in der "Bräurosl"

Trotz der Aufregung im vergangenen Jahr wird die Kapelle Josef Menzl auch in diesem Jahr wieder in der "Bräurosl" spielen. Das neue Konzept orientiert sich an der Lösung von Wiesn-Wirt Peter Reichert fürs Oktoberfest 2022.

20. Mai 2023 - 16:32 Uhr | Ann-Kathrin Kapteinat

Die Kapelle Josef Menzl: Das neue Musikkonzept für die diesjährige Wiesn orientiert sich an der Lösung des vergangenen Jahres. (Archivbild) © Jacqueline Melcher/dpa