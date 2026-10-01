Eine 90-jährige Münchnerin will an einem Kutschengespann ein Pferd am Kopf streicheln, doch dann verfängt sich ein Teil des Pferdegeschirrs am Rollstuhl der Frau. Zuerst scheint alles in Ordnung.

Ob bei dem Unfall ein Fremdverschulden vorliegt, ist aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Münchner Verkehrspolizei.

Eine 90 Jahre alte Münchnerin ist am Dienstag sechs Tage nach einem tragischen Unglück auf der Oidn Wiesn in einem Krankenhaus gestorben.

Teil des Pferdegeschirrs verfängt sich am Rollstuhl: 90-Jährige stürzt

Wie die Polizei berichtete, war die Rollstuhlfahrerin am 23. September gegen 14 Uhr in Begleitung auf dem Oktoberfest unterwegs und wollte vor einem Festzelt ein Pferd eines dort befindlichen Kutschengespanns am Kopf streicheln.

Den Angaben zufolge verfing sich dabei ein Teil des Pferdegeschirrs am Rollstuhl. Als das Pferd den Kopf anhob, wurde der Rollstuhl umgestoßen, und die Frau stürzte zu Boden.

Ärzte der Wiesn-Sanitätswache lassen die Frau ins Krankenhaus bringen

Nachdem ihr wieder in den Rollstuhl geholfen worden war, setzte die 90-Jährige ihren Weg zunächst fort. Dann aber verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand. Der hinzugezogene Sanitätsdienst der Aicher Ambulanz versorgte die Frau, und das Ärzteteam vor Ort veranlasste schließlich den Transport in eine Münchner Klinik. Dort verstarb die 90-Jährige am Dienstag.

"Die Polizei wurde über den Vorfall erst nach dem Ableben der über 90-Jährigen informiert", heißt es: "Ob ein Fremdverschulden vorliegt, ist aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Münchner Verkehrspolizei."