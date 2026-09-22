Tödlicher Wiesn-Unfall: Zentrale Frage zum "Hangover“ ist noch ungeklärt

Tödliches Unglück auf der Wiesn: Ein 52-jähriger Mitarbeiter wurde am "Hangover" von einer Gondel getroffen. Warum er sich im Gefahrenbereich aufhielt, ist bislang unklar. Jetzt untersuchen Kripo, TÜV und Behörden den Unfall.

Der "Hangover" auf dem Oktoberfest: Nach einem tödlichen Unfall bleibt das Fahrgeschäft vorerst geschlossen.

Das Oktoberfest wird von einem tragischen Todesfall überschattet. Die Bestürzung ist groß. Wie konnte es trotz aller Sicherheitsvorkehrungen beim Wiesn-Fahrgeschäft „Hangover“ dazu kommen?

Bisher ist unklar, warum sich der verunglückte 52-jährige Mitarbeiter im Gefahrenbereich aufgehalten hat.

Dort war er am Montagabend von einer Gondel getroffen worden. Die Ermittlungen der Kripo laufen, die Polizei hat mögliche Zeugen aufgerufen, sich zu melden oder auch Videoaufnahmen zur Verfügung zu stellen.

Ein 52 Jahre alter Security-Mitarbeiter des „Hangover“, eines 85 Meter hohen Freefall-Towers, wurde gegen 21.50 Uhr von der herunterfahrenden Gondel getroffen und eingeklemmt. Laut der Homepage des Fahrgeschäfts beträgt die Fallgeschwindigkeit an dem Turm bis zu 90 Kilometer in der Stunde. Mit welcher Geschwindigkeit der Mann getroffen wurde, ist weiterhin völlig unklar. Er stammt aus Serbien und wohnte westlich von München. Bevor die Gondel unten ankommt, wird sie deutlich abgebremst und langsamer.

Mann stirbt in Klinik

Polizisten der Wiesnwache, die als Erste am Unglücksort waren, begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Ein Notarztteam übernahm. Der Patient wurde in eine Klinik gebracht, wo er später verstarb.

Zu den genauen Umständen des mutmaßlichen Betriebsunfalls werde ermittelt, sagte Polizeisprecher Thomas Schelshorn. Das Kommissariat 13, das den Fall übernommen hat, ist unter anderem für Betriebsunfälle zuständig. „K13 hat die Aufgabe, herauszufinden, ob jemandem ein Vorwurf gemacht werden kann“, sagte Polizeisprecher Schelshorn.

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Die Ermittlungen werden seinen Angaben zufolge „Tage, wenn nicht Wochen andauern“. Der 52-jährige Mitarbeiter habe sich in dem Bereich unterhalb der Gondel aufgehalten, in dem er nicht hätte sein sollen. Warum, sei weiterhin unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Auch der Betreiber des „Hangover“ konnte dazu am Morgen danach noch nichts sagen.

Münchens OB bestürzt

„So ein Unfall zieht dir den Boden unter den Füßen weg“, sagte Schausteller-Sprecherin Yvonne Heckl. Die Sprecherin betonte, dass es wohl „kein technisches Problem bei dem Fahrbetrieb“ gab. Wann der „Hangover“ wieder öffnen kann, steht bisher noch nicht fest. Der TÜV untersuchte am Dienstag die komplette Anlage. Auch Experten vom Gewerbeaufsichtsamt und der Lokalbaukommission sind an der Untersuchung beteiligt. Für Donnerstag ist ein Schaustellergottesdienst geplant.

Der 52-Jährige kam ins Krankenhaus und erlag dort seinen schweren Verletzungen. © Felix Hörhager/dpa

Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) zeigte sich bestürzt über den tödlichen Unfall auf dem Oktoberfest. Seine Gedanken seien bei der Familie des verunglückten Mannes und den Mitarbeitenden des Fahrgeschäfts. Zugleich bedankte sich der OB bei den Einsatzkräften für das schnelle Eingreifen. Wiesn-Chef Christian Scharpf ergänzte: „Dieser schreckliche Unfall hat uns ins Bewusstsein gerufen, wie nah Freude und Leid beieinanderliegen können.“