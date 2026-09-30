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Toboggan auf der Wiesn: Dieses Fahrgeschäft ist Kult auf dem Oktoberfest – seit fast 100 Jahren

Der Toboggan gehört zu den Klassikern auf der Wiesn – kaum ein Fahrgeschäft zieht die Oktoberfest-Gäste so in den Bann.
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Der berüchtigte Toboggan auf dem Oktoberfest – hier bleibt jeder mal stehen.
Der berüchtigte Toboggan auf dem Oktoberfest – hier bleibt jeder mal stehen. © det

An diesem Fahrgeschäft können Wiesn-Besucher kurz zu Helden werden oder zur allgemeinen Belustigung beitragen – aber nie ist es böswillig. Wer schafft es, auf das Förderband zu springen, ohne zu stürzen, wer legt die schönsten Pirouetten beim Sturz hin? Je nach Tages- und Nachtzeit kann man hier am Toboggan die tollsten Einlagen sehen – und das nicht erst seit Kurzem. Das Fahrgeschäft befindet sich seit über 100 Jahren in fester Hand der Familie Konrad und ist seit 1933 nicht mehr von der Wiesn wegzudenken.      

Hier gibt es den Wiesn-Kult Toboggan im Video:  

Ein Video aus der Sendung "Schwaben + Altbayern" vom Bayerischen Rundfunk

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