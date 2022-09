Streit unter Touristen eskaliert: Maßkrugwürfe im Wiesn-Zelt

Ein Franzose hat mehrere der Krüge auf einen Australier geworfen, der getroffen wurde und eine Platzwunde erlitt.

München - Immer wieder kommt es auf dem Oktoberfest zu Maßkrugwürfen oder -schlägereien. So auch am Mittwochabend. In einem Wiesn-Zelt sind ein 38 Jahre alter Franzose und seine Begleiter mit einem 25-jährigen Australier in Streit geraten. Der Grund ist aktuell noch unklar.

Die Situation eskalierte, der Franzose griff nach mehreren Maßkrügen und warf diese auf den 25-Jährigen. Der Australier wurde von einem davon am Kopf getroffen, er ging mit einer Platzwunde zu Boden. Zudem traf ein weiterer Krug einen bislang Unbekannten, der sich nach dem Vorfall unerkannt entfernte.

Maßkrugwurf auf dem Oktoberfest: Franzose angezeigt

Security-Mitarbeiter konnten den 38-Jährigen und einen der Begleiter festhalten und der alarmierten Polizei übergeben. Der Franzose wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt, nach Abschluss der Sachbearbeitung allerdings wieder entlassen.

Während der ärztlichen Versorgung des 25-Jährigen reagierte dieser aggressiv und wurde daraufhin laut Polizei in Sicherheitsgewahrsam genommen. Nach einigen Stunden entließen ihn die Beamten wieder.