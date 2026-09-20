Streit über Heimweg eskaliert: Polizeieinsatz nach familiärem Wiesn-Streit

Ein Vater besucht mit seinem Sohn die Wiesn - aber über den Heimweg sind die beiden uneins. Die Folge: ein Polizeieinsatz.

München

Ein Streit zwischen einem Vater und seinem Sohn nach dem Oktoberfestbesuch über die richtige S-Bahn für die Heimfahrt hat in der Nacht an der Hackerbrücke einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der offensichtlich alkoholisierte 44-Jährige wollte mit der S2 nach Erding fahren - stieg dann aber irrtümlich in eine S4. Sein Sohn bemerkte dies und zog ihn wieder aus der S-Bahn, wie die Bundespolizei berichtete. Daraufhin ging der 44-Jährige auf seinen Sohn los.

Die Einsatzkräfte schritten ein und brachten den Mann zu Boden, der sich den Beamten widersetzte und sich eine Wunde oberhalb des linken Auges zuzog. Er wurde medizinisch versorgt. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Ob Vater und Sohn danach gut nach Hause kamen, wurde nicht berichtet.