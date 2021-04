Stadt München: Keine Zustimmung für Oktoberfest-Pläne in Dubai

Die Pläne für eine Wüsten-Wiesn in Dubai stoßen bei der Stadt auf wenig Gegenliebe.

München - Die Stadt ist von den Plänen einiger Unternehmer, ein Oktoberfest in Dubai zu veranstalten, alle andere als begeistert.

Nachdem am Donnerstag bekannt geworden war, dass unter anderem ein Berliner Gastro-Unternehmer eine Ausgabe der Wiesn während der Expo in dem Wüsten-Staat plant, macht die Stadt nun klar: Das echte Oktoberfest bleibt in München!

Stadt stellt klar: Das Oktoberfest bleibt dahoam

"Das Oktoberfest ist ein Münchner Original und findet ausschließlich in München statt. Die jetzt bekannt gewordenen Pläne werden von den Veranstaltern des Events in Dubai weder im Auftrag noch mit Zustimmung der Landeshauptstadt München verfolgt", schreibt das Referat für Arbeit und Wirtschaft, das offiziell Veranstalter der Wiesn ist, in einer Mitteilung.

Die Pläne sehen vor, dass das Dubai-Wüsten-Oktoberfest vom 7. Oktober bis 31. März laufen soll. Geplant seien Bierzelte und Fahrgeschäfte, auch der ein oder andere Schausteller wurde wohl schon angefragt.

In München steht die Wiesn aufgrund der Corona-Pandemie auch dieses Jahr vor einer erneuten Absage.