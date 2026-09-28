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Sie waren auf dem Weg zur Wiesn: Bestürzung nach tödlichem Busunglück

Nach dem Busunglück im Ostallgäu steht das philippinische Generalkonsulat im Kontakt mit Betroffenen und bietet Unterstützung an.
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Der Reisebus kam bei Buchloe im Allgäu von der A96 ab. (Archivbild)
Der Reisebus kam bei Buchloe im Allgäu von der A96 ab. (Archivbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das philippinische Generalkonsulat in Frankfurt/Main hat nach dem Busunglück mit zwei Toten und zahlreichen Verletzten im Ostallgäu den Familien der Toten sein Beileid ausgesprochen. Man sei zutiefst bestürzt und stehe in engem Kontakt mit einigen der betroffenen philippinischen Staatsangehörigen und deren Angehörigen, teilte das Generalkonsulat auf seiner Webseite mit. "Das Konsulat ist bereit, den Betroffenen und ihren Familien konsularische Hilfe und Unterstützung zu leisten."

Am Sonntag war eine 33-köpfige Reisegruppe auf dem Weg von Mailand zum Münchner Oktoberfest auf der Autobahn 96 in Schwaben verunglückt. Bei den Betroffenen handelt es sich nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord um in Italien ansässige philippinische Staatsangehörige. 

Die Identität eines der zwei Todesopfer stand zunächst nicht fest. Auch ist derzeit noch unbekannt, wie viele Menschen genau verletzt wurden. 

Bei dem Unfall nahe Buchloe war am Sonntagmorgen um kurz vor 6.00 Uhr ein Reisebus ohne Beteiligung anderer Fahrzeuge von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt.

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