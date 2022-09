Sicher zur Wiesn mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Bahnen und MVG verstärken ihre Züge. Mehr Sicherheit und Sauberkeit in Bahnhöfen.

München - "Es gibt keinen besseren Weg zur Wiesn als mit der Bahn", sagt die Münchner S-Bahn ganz unbescheiden über sich selbst. Das sei gut für den Führerschein, aber noch besser für die Umwelt.

Zusätzliche Fahrten

"Mit insgesamt über 470 zusätzlichen Fahrten und einer Zugabfertigung im Minutentakt am ,Wiesnbahnhof Hackerbrücke' sind wir das Verkehrsmittel der Wahl", betont S-Bahn-Chef Heiko Büttner. Mit den zusätzlichen Fahrten bietet die S-Bahn insbesondere in den Abendstunden ab etwa 22 Uhr auf allen Linien einen 20-Minuten-Takt bis zum Betriebsschluss.

Drei Millionen zusätzliche Fahrgäste

Das Unternehmen rechnet mit rund drei Millionen zusätzlichen Fahrgästen bis zum 3. Oktober. Auch die Wiesn-U-Bahnen, die U4 und die U5, sind wieder im verkürzten Takt unterwegs. Die DB Regio setzt vor allem an den Wochenenden und am Feiertag zusätzliche oder längere Züge ein. Zudem wurde das Personal aufgestockt.

Wiesnfans aus ganz Bayern

Auch mit der privat betriebenen BRB (Bayerische Regiobahn), werden wieder Tausende Wiesnfans aus ganz Bayern nach München kommen. "Die Züge der BRB werden verstärkt", kündigt Sprecherin Annette Luckner an. In Zügen und Bahnen wird zudem das Sicherheitspersonal verstärkt. "An den Münchner Bahnhöfen sind bis zu 190 Beamtinnen und Beamte zu Spitzenzeiten im Einsatz", sagt Wolfgang Hauner, Sprecher der Bundespolizei am Hauptbahnhof.

Maßkrüge bitte im Zelt lassen

Zudem soll in allen Zügen und in den Bahnhöfen mehr und öfter geputzt werden. Verboten sind Glasflaschen und Maßkrüge in S-Bahnen. Zudem soll man keine alubeschichteten Luftballons in die Stationen der Stammstrecke mitnehmen, sie können Kurzschlüsse an der Oberleitung verursachen.