Schwerer Bandendiebstahl auf der Wiesn: Münchner Polizei nimmt vier Tatverdächtige fest

Anhand von Videoaufzeichnungen und mithilfe der französischen Polizei schreiten die Ermittlungen zügig voran. Vier Franzosen sitzen in U-Haft. Sie machten Beute im Gesamtwert von rund 100.000 Euro.

Taschendiebfahnder aus Rumänien und Portugal erkannten den ersten Tatverdächtigen gegen Mitternacht auf dem Oktoberfest wieder.

Schwerer Bandendiebstahl in München: Die Münchner Polizei hat auf dem Oktoberfest vier Tatverdächtige festgenommen. Das Quartett stand bereits vor dem Ermittlungsrichter und landete in der Untersuchungshaft.

36-Jähriger bemerkt Diebstahl nach Wiesn-Besuch im Hotel

Wie die Polizei berichtet, hatte sich am Donnerstag (24. September) gegen 21 Uhr ein 36-jähriger US-Amerikaner ohne festen Wohnsitz in Deutschland auf dem Festgelände befunden und wachte dann am nächsten Morgen gegen 6 Uhr in seinem Hotel auf.

"An die dazwischenliegende Zeit konnte er sich seinen Angaben nach nicht erinnern", so die Polizei. Der Mann habe dann bemerkt, dass sein Mobiltelefon entwendet und durch eine Attrappe ersetzt worden war. Zudem fehlte ein Armbandträger.

Tatverdächtige kaufen mit entwendetem Handy ein

Darüber hinaus stellt er fest, dass über das Handy zwischenzeitlich Einkäufe im Gesamtwert von mehreren tausend Euro getätigt worden waren. Der 36-Jährige erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen habe man anhand der ausgewerteten Videoaufzeichnungen und mit Unterstützung der französischen Polizei Hinweise auf einen Tatverdächtigen erlangt, heißt es bei der Polizei.

Taschendiebfahnder stoßen auf Tatverdächtigen

Am darauffolgenden Tag (25. September) erkannten Taschendiebfahnder aus Rumänien und Portugal den Tatverdächtigen gegen 23.45 Uhr, auf dem Oktoberfest wieder.

Es handelt sich um einen 29-jährigen Franzosen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er war den Angaben zufolge in Begleitung eines 31-jährigen Franzosen, ebenfalls ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Polizei fasst weitere Tatverdächtige in Münchner Hotel

Das Duo wurde vorläufig festgenommen und zur Wiesn-Wache gebracht. Die weiteren Ermittlungen führten zu einem Hotel in München. Dort trafen die Beamten in einem Zimmer zwei weitere Tatverdächtige an – einen 27-jährigen sowie einen 34-jährigen Franzosen, jeweils ohne festen Wohnsitz in Deutschland – und nahmen sie fest.

Gesamtschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt

Zudem wurden in dem Hotelzimmer zahlreiche hochwertige Gegenstände und Mobiltelefone aufgefunden und sichergestellt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass die sichergestellten Gegenstände aus vorangegangenen Straftaten stammen. Ihr Gesamtwert wird derzeit auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Ein Ermittlungsrichter erließ gegen alle vier Männer Untersuchungshaftbefehle. Das Kommissariat 51 der Münchner Kriminalpolizei ermittelt weiter.