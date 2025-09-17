Schon vor Oktoberfest-Start: Bekannte Münchner Sportler feiern Titel im Zelt auf der Wiesn

Die berühmten Brüder genießen in Kufflers Weinzelt die Pre-Wiesn-Atmosphäre: Die Basketball-Europameister Tristan und Oscar da Silva prosten sich dort schon vor dem offiziellen Anstich zu. Was steckt dahinter?

Mit einem verrückten Ritt und einer fantastischen Energieleistung haben sich die deutschen Basketballer um Kapitän Dennis Schröder im lettischen Riga als amtierender Weltmeister auch zum Europameister gekrönt. Mittendrin: Tristan und Oscar da Silva. Jetzt ließen es die Münchner Brüder auch auf der Theresienwiese krachen – und das bereits vor dem offiziellen Anstich am Samstag.

Tristan und Oscar da Silva: So begann die Basketball-Karriere der Münchner Brüder

Tristan da Silva (24) spielt für Orlando Magic in der NBA und steuerte zum 88:83 im dramatischen EM-Finale gegen die Türkei 13 Punkte bei, und auch sein Bruder Oscar (26) vom Deutschen Meister FC Bayern München stand im DBB-Aufgebot.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Der Mann, der Basketball-Deutschland nicht zuletzt mit spektakulären Dreiern im Viertelfinale gegen Slowenien und im Halbfinale gegen Finnland unvergessliche Momente bescherte, begann einst beim DJK Sportbund München: Tristan da Silva wechselte als 17-Jähriger zum MTSV Schwabing, bastelte an der Seite seines Bruders Oscar in einer kleinen Halle an seiner großen Karriere.

Weltmeister und jetzt auch Europameister: Die Basketball-Brüder Tristan (links) und Oscar da Silva unmittelbar nach der Siegerehrung in Riga. © imago images/Tilo Wiedensohler

Noch vor dem Anstich: Basketball-Brüder da Silva genießen Weißbier in Kufflers Weinzelt

Obwohl das Oktoberfest noch gar nicht begonnen hat, feierten die beiden am Dienstag auf der Wiesn. Genauer gesagt beim traditionellen Hebauf, eine Art Festzelt-Richtfest, in Kufflers Weinzelt. Das zeigt ein Instagram-Video des Wiesn-Festzeltes.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

"Die Europameister im Basketball genossen die Pre-Wiesn-Atmosphäre mit ihrer Mutter im Weinzelt", heißt es da. Die Bilder sprechen Bände, gut gelaunt genießen die Brüder ihr Weißbier und die Musik der Högl Fun Band mit Sängerin Stefanie Högl.

Stolze Mutter Christine da Silva arbeitet für die Kuffler-Gruppe

Aber warum mit ihrer Mutter? Christine da Silva leitet die PR-Abteilung für die Kuffler-Gruppe, zu der das Weinzelt gehört und stieß mit ihren Söhnen auf deren Triumph und auf eine friedliche Wiesn an.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Natürlich ebenfalls dabei: Stephan und Sebastian Kuffler. Die Wiesnwirte führen in der zweiten Generation die Geschäfte der Kuffler-Gruppe, ein Unternehmen mit Hotel, Restaurants und Catering in München und Frankfurt. Sie ließen es sich nicht nehmen, die beiden VIP-Gäste persönlich zu begrüßen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

In Kufflers Weinzelt gibt es auf dem Oktoberfest Wein, Sekt und Champagner, bis 21 Uhr wird Paulaner Weißbier ausgeschenkt. Das Zelt hat im Vergleich zu vielen anderen Wiesn-Zelten bis 1 Uhr geöffnet. Wer mal was anderes als bayerische Schmankerl essen möchte, kann hier auch asiatische Küche bestellen. Für Kinder gibt es zur Mittagswiesn eine eigene Speisekarte mit günstigeren Preisen.