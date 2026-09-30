Recherche deckt auf: Darum geht es bei den Videos vom Teufelsrad auf der Wiesn auch
Die Aufregung ums Teufelsrad auf dem Oktoberfest reißt nicht ab. Im letzten Jahr wurde erstmals auf die Filme auf verschiedenen sozialen Netzwerken aufmerksam gemacht. Dieses Jahr zeigte bereits eine Recherche der "Süddeutschen Zeitung", dass es sich dabei um Zehntausende Filme handelt. Wie der Bayerische Rundfunk jetzt weiter berichtet, geht es für die Macher hinter den Clips nicht nur um Voyeurismus, sondern auch ums Geld.
Ein Video von BR24 vom Bayerischen Rundfunk.
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