Paulaner Festzelt: Giovane Elber erhält besondere Aufgabe
Dass er vor großem Publikum die Nerven bewahren kann, hat der brasilianische (und mittlerweile auch deutsche) Fußballstar Giovane Elber (54) jahrelang in den besten Ligen dieser Welt bewiesen. Wie sonst könnte der Stürmer Bundesliga-Torschützenkönig, Meister, Pokal- und Champions-League-Sieger geworden sein? Das war allerdings Ende der Neunziger/Anfang der 2000er-Jahre – und alles mit dem FC Bayern.
Seither sind also ein paar Jahre vergangen. Ob die Bayern-Legende die Vollstrecker-Qualitäten noch immer hat, zeigt er am Samstag beim Wiesn-Auftakt im Paulaner Festzelt. Dort wird er das erste Fass Wiesnbier anzapfen.
Es ist immerhin nicht ganz das erste Mal: Vor sieben Jahren durfte er in der Wildstuben anzapfen. Mit souveränen zwei Schlägen hat das damals geklappt und Elber konnte jubeln wie einst auf dem Platz. Sein nüchternes Fazit: "Für eine Brasilianer war nicht schlecht... ."
Wie gut es heuer wieder klappt, zeigt sich am Samstag um 12 Uhr im Paulaner Festzelt. Moderiert wird Elbers Anzapfen übrigens von FC-Bayern-Stadionsprecher Stephan Lehman.
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