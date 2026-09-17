Paulaner Festzelt: Giovane Elber erhält besondere Aufgabe

Nicht nur der Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) hat am ersten Wiesntag die Ehre, den Schlegel zu schwingen. Im Paulaner Festzelt darf ein in München sehr bekanntes Gesicht ran.

Die Fußballer Giovane Elber (l.) und Serge Gnabry feiern beim 25-jährigen Jubiläum des "Almauftriebs" im Käfer-Zelt am 17. September 2023.

Dass er vor großem Publikum die Nerven bewahren kann, hat der brasilianische (und mittlerweile auch deutsche) Fußballstar Giovane Elber (54) jahrelang in den besten Ligen dieser Welt bewiesen. Wie sonst könnte der Stürmer Bundesliga-Torschützenkönig, Meister, Pokal- und Champions-League-Sieger geworden sein? Das war allerdings Ende der Neunziger/Anfang der 2000er-Jahre – und alles mit dem FC Bayern.

Giovane Elber auf dem Oktoberfest 1999. © Imago

Seither sind also ein paar Jahre vergangen. Ob die Bayern-Legende die Vollstrecker-Qualitäten noch immer hat, zeigt er am Samstag beim Wiesn-Auftakt im Paulaner Festzelt. Dort wird er das erste Fass Wiesnbier anzapfen.

Es ist immerhin nicht ganz das erste Mal: Vor sieben Jahren durfte er in der Wildstuben anzapfen. Mit souveränen zwei Schlägen hat das damals geklappt und Elber konnte jubeln wie einst auf dem Platz. Sein nüchternes Fazit: "Für eine Brasilianer war nicht schlecht... ."

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Wie gut es heuer wieder klappt, zeigt sich am Samstag um 12 Uhr im Paulaner Festzelt. Moderiert wird Elbers Anzapfen übrigens von FC-Bayern-Stadionsprecher Stephan Lehman.