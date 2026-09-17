"Ozapft is": Der Livestream zum Wiesn-Anstich 2026

Mit einer kleinen Premiere startet das 191. Münchner Oktoberfest auf der Theresienwiese. Beim traditionellen Fassanstich sind das Erste und das BR Fernsehen live dabei. Der traditionelle Trachten- und Schützenzug ist am Sonntag im Ersten zu sehen.

Vergangenes Jahr prosteten der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (links) und seine Frau Karin (zweite von links) noch dem alten Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter und dessen Frau Petra zu.

2025 Getty Images/Johannes Simon 6 Vergangenes Jahr prosteten der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (links) und seine Frau Karin (zweite von links) noch dem alten Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter und dessen Frau Petra zu.

Die Übertragung des Wiesn-Auftakts hat eine lange Tradition im Fernsehen. Unter dem Motto "Ozapft is!" übertragen das Erste und das BR Fernsehen das Spektakel schon seit einigen Jahren parallel und live. In diesem Jahr dürfen sie sich womöglich auf ein paar mehr Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause freuen. Immerhin gibt es eine Premiere: Erstmals in seiner mehr als 200 Jahre andauernden Geschichte wird das Münchner Volksfest von einem Grünen-Politiker eröffnet. Um Punkt 12 Uhr wird Münchens neugewählter Oberbürgermeister Dominik Krause das erste Fass im Schottenhamel-Zelt anstechen. Anschließend wird er die erste frischgezapfte Maß an den zuletzt nicht unbedingt Grünen-freundlichen bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder überreichen. Auf die Bilder werden sich viele jetzt schon freuen.

So läuft der Wiesn-Auftakt im Ersten und im BR

Doch auch wer sich weniger für politische Kabbeleien und mehr für den traditionellen Teil des weltgrößten Volksfestes interessiert, kommt 2026 wieder auf seine Kosten: Um 11.15 Uhr startet die Live-Übertragung mit dem traditionellen Wirteeinzug. Die BR-Moderatorin Sophie Grund und ihr Kollege Andi Christl kommentieren vom Haupteingang der Theresienwiese. Der Musiker und BR-Moderator Dominik Glöbl fährt derweil auf dem Bedienungswagen mit. Im Anschluss an den Einzug hören sich alle drei auf dem Festgelände um: Worauf freuen sich die Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr am meisten? Welche Tipps gibt es für Wiesnneulinge, um an einen der begehrten Wiesntische zu gelangen? Und welche neuen Fahrgeschäfte gibt es 2026 zu bestaunen?

Es gilt wie immer, die Stimmung möglichst authentisch rüberzubringen. Im Schottenhamel-Festzelt begleiten Susanne Wiesner und Michael Sporer als Moderationsduo das Spektakel und unterhalten sich mit den wie immer zahlreichen prominenten Gästen. Schauspielerin Mitsou Jung etwa berichtet von den Dreharbeiten zur aktuellen Staffel des Krimi-Hits "Hubert ohne Staller", Influencer Alessandro Capasso erklärt, worauf es beim Erstellen von gutem Volksfest-Content ankommt.

Das weitere Wiesn-Programm im BR

Die Live-Übertragung endet am Samstag um 13.45 Uhr. Doch das BR Fernsehen versorgt sein Publikum an diesem für viele Münchnerinnen und Münchner doch irgendwie besonderen Tag auch darüberhinaus mit thematisch passenden Formaten. Dafür wird mitunter tief in den Archiven gegraben: Schon um 9.25 Uhr etwa wiederholt der Sender die Doku "Vor der Wiesn". 1997 begleitete Filmautor Klaus Röder darin die Aufbauarbeiten auf der Theresienwiese. Historische Filmbeiträge zum Oktoberfest präsentiert auch Susanne Franke in "BR Retro - Wiesn-Extra" aus dem Jahr 2022 um 10.10 Uhr. Neueren Datums ist schließlich die Sendung "Wiesn-Aufbau in 10 Wochen" aus dem Jahr 2024 um 10.40 Uhr. Kurz vor Start der Live-Berichterstattung können Wiesn-Fans ihr Wissen dann noch im "Wiesn Quiz: Undercover mit Constanze Lindner" (um 11 Uhr) testen. Das Besondere: Die Moderatorin verwickelt ahnungslose Oktoberfest-Besucherinnen und -Besucher in scheinbar beiläufige Gespräche, in die sie Quizfragen einfließen lässt.

Im Anschluss an die Live-Übertragung vom 191. Oktoberfest wiederholt das BR-Fernsehen weitere Wiesn-Dokumentationen aus den vergangenen Jahren: "Ein kulinarischer Wiesn-Bummel" mit Hans Jörg Bachmeier läuft um 13.45 Uhr. Um 14.45 Uhr blickt Filmautorin Sybille Krafft in "Damals... Ein Jahrhundert im Wiesnrausch" auf die Geschichte der Wiesn von 1990 an zurück. Um 15.15 Uhr sucht der Filmemacher Klaus Röder noch einmal "Die normale Wiesn". Den Abschluss des Wiesn-Samstags im BR bildet schließlich die Doku "Logistik-Wahnsinn Oktoberfest" aus dem ahr 2026 um 16 Uhr.

Im Ersten kommen am Samstag zudem kleine Oktoberfest-Fans auf ihre Kosten: Um 7.55 Uhr blickt die Kinderwissenssendung "Checker Tobi" mit Reporter Tobias Krell hinter die Kulissen des Volkfestes.

Traditioneller Umzug am Sonntag

Traditionsbewusste Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich außerdem auf den Sonntag, 20. September, freuen: Ab 10.03 Uhr überträgt das Erste dann wieder den "Trachten- und Schützenzug". In Erinnerung an den legendären Festzug zur Silberhochzeit von König Ludwig I. und Therese von Bayern im Jahr 1835 ziehen die rund 8.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen rund sieben Kilometer durch die Münchner Innenstadt auf die Theresienwiese. Angeführt wird der Tross wie immer vom "Münchner Kindl".

Die teilnehmenden Gruppen stammen nicht nur aus Bayern, sondern auch aus anderen Bundesländern und europäischen Nachbarländern. Als ein Highlight in diesem Jahr ist so etwa die "Kölsche Funke rut-wieß 1823 e.V.", das älteste Traditionskorps im Kölner Karneval, angekündigt. Das Publikum darf sich auf ein prächtiges Spektakel und jede Menge Stimmungsbilder aus der bayerischen Landeshauptstadt freuen.

O'zapft is! - Sa. 19.09. - ARD: 11.15 Uhr