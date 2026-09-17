Oktoberfest-Quiz: Zu welchem Wiesn-Zelt gehört dieser Zelthimmel?

Sie sind riesig, farbenfroh und jeweils anders- die Zelthimmel der großen Wiesn-Festzelte. Erkennen Sie alle, liebe Leserinnen und Leser? Machen Sie doch mal den Test.

1. Ein bayerischer Traum! In den Farben Weiß und Blau erstrahlt dieser Zelthimmel, der von lebensgroßen Trachtenfiguren quasi gehalten wird. Na, in welchem Zelt?

Bunt, prächtig und unverwechselbar: Die Zelthimmel der großen Oktoberfestzelte gehören zu den schönsten Details auf der Wiesn. Jedes Zelt hat seinen ganz eigenen Stil – und wer genau hinschaut, kann sie sogar daran erkennen. Doch wie gut kennen Sie die Münchner Bierhallen wirklich? Schaffen Sie es, die richtigen Zelte allein anhand ihrer Zelthimmel zu erkennen? Testen Sie Ihr Wiesn-Wissen und ordnen Sie die kunstvollen Decken den richtigen Oktoberfestzelten zu. Viel Spaß beim Raten! Die Lösungen finden Sie am Ende des Textes.

1. Dieser Zelthimmel ist ein bayerischer Traum: Zu welchem Zelt er wohl gehört?

1. Ein bayerischer Traum! In den Farben Weiß und Blau erstrahlt dieser Zelthimmel, der von lebensgroßen Trachtenfiguren quasi gehalten wird. Na, in welchem Zelt? © Annette Baronikians

2. Hier ist Hopfen auf den Stoffbahnen abgebildet: Zu welchem Zelt gehört dieser Himmel?

2. Hier duftet der Hopfen nicht. Hier ist er auf den Stoffbahnen abgebildet, im Wechsel mit gelben ohne Aufdruck. Vielleicht hilft beim Rätseln auch das runde Bild darunter… © Annette Baronikians

3. Bei diesem Zelthimmel tauchen auch Trauben-Motive auf: Zu welchem Zelt er wohl gehört?

3. Viel Holz, viel Grün und immer wieder tauchen am Zelthimmel auch Trauben-Motive auf. Ob hier tatsächlich "Oans, zwoa, gsuffa" erschallt? © Annette Baronikians

4. Ein einzigartiger Zelthimmel in Gelb, mit Holz und vielen großen Kränzen. Erkennen Sie, zu welchem Zelt er passt?

4. Der stimmgewaltige Namensgeber dieses Festzelts würde den einzigartigen Zelthimmel in Gelb, mit Holz und vielen großen Kränzen lautstark würdigen. © Annette Baronikians

5. Auf den Kränzen sind zwischen roten Herzerln ganz bestimmte Scheiben zu sehen. Macht’s klick?

5. Farbenfroh sieht’s hier aus: in Gelb, Rot und Grün. Auf den Kränzen sind zwischen roten Herzerln ganz bestimmte Scheiben zu sehen. Macht’s klick? © Annette Baronikians

6. Ein Blick hinauf zum grün-weißen Zelthimmel sagt eigentlich alles. Haben Sie die Lösung schon?

6. Halali! Ein Blick hinauf zum grün-weißen Zelthimmel sagt eigentlich alles. Wer noch mehr Hilfe braucht: Drumherum grüßen Hirsch und Wildschwein. © Annette Baronikians

7. Mag womöglich der Mega-Maßkrug ein Hinweis sein? Zu welchem Zelt gehört dieser Himmel?

7. Hier leuchten die Stadtfarben: (viel) Gelb und (auch etwas) Schwarz, darunter große Kränze. Mag womöglich der Mega-Maßkrug noch ein Hinweis sein? © Annette Baronikians

8. Geradezu ikonisch ist der Münchner im Himmel dieses Festzelts: Haben Sie schon die Lösung?

8. Geradezu ikonisch ist der Münchner im Himmel dieses Festzelts! Umgeben von rautenförmigen Stoffbahnen mit Hopfenmotiv schwebt er über den Feiernden. © Annette Baronikians

9. Tradition ist hier Trumpf: Haben Sie dieses Zelt erkannt?

9. Tradition ist Trumpf - am und unter dem klassisch grünen Zelthimmel mit den markanten grün-goldfarbenen Riesenkränzen in luftiger Höhe. Haben Sie das Zelt erkannt? © Annette Baronikians

10. Wo sonst gibt’s so viele Pferderl wie hier? Haben Sie dieses Zelt schon erkannt?

10. Nicht ganz unähnlich den Zelthimmel-Farben eines anderen Festzelts, doch Verwechslung ist ausgeschlossen. Wo sonst gibt’s so viele Pferderl wie hier! © Annette Baronikians

11. Der einzige große Zelthimmel, der aussieht wie der echte Himmel: Vielleicht hilft auch der Schriftzug bei der Lösung.

11. Der einzige große Zelthimmel, der aussieht wie der echte Himmel. Gestaltet mit vielen Sternen und weißen Wölkchen: die ganze bayerische (Bier-)Seligkeit! © Annette Baronikians

12. Stoffbahnen gibt’s weniger, dafür viel mehr Kränze und Girlanden: Haben Sie diesen Zelthimmel erkannt?

12. In diesem Zelt ist die Tradition sprichwörtlich. Stoffbahnen gibt’s weniger, dafür viel mehr Kränze und Girlanden. Noch ein Tipp: Die sind nicht oid! © Annette Baronikians

13. Der Zelthimmel erstrahlt in Gelb und schönstem Weiß-Blau. Zu welchem Zelt er wohl gehört?

13. Schiff ahoi! Das passt auch optisch zu diesem traditionsreichen Zelt! Kein Anglerlatein! Der Zelthimmel erstrahlt in Gelb und schönstem Weiß-Blau. © Annette Baronikians

14. So berühmt das Zelt, so unbekannt sein Zelthimmel. Wissen Sie trotzdem die letzte Lösung?

14. So berühmt das Zelt, so unbekannt sein Zelthimmel in Gelb und mit vielen Kränzen und Girlanden? Ozapfn lässt sich’s hier jedenfalls vortrefflich! © Annette Baronikians

Die Lösungen: 1. Ochsenbraterei, 2. Bräurosl, 3. Kufflers Weinzelt, 4. Löwenbräu-Festhalle, 5. Schützen-Festzelt, 6. Armbrustschützenzelt, 7. Paulaner-Festzelt, 8. Hofbräu-Festzelt, 9. Augustiner-Festhalle, 10. Marstall-Festzelt, 11. Hacker-Festzelt, 12. Festzelt Tradition, 13. Fischer-Vroni, 14. Schottenhamel-Festhalle