Oktoberfest-Quiz: Zu welchem Wiesn-Zelt gehört dieser Zelthimmel?
Oktoberfest-Quiz: Zu welchem Wiesn-Zelt gehört dieser Zelthimmel?
Sie sind riesig, farbenfroh und jeweils anders- die Zelthimmel der großen Wiesn-Festzelte. Erkennen Sie alle, liebe Leserinnen und Leser? Machen Sie doch mal den Test.Annette Baronikians
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Bunt, prächtig und unverwechselbar: Die Zelthimmel der großen Oktoberfestzelte gehören zu den schönsten Details auf der Wiesn. Jedes Zelt hat seinen ganz eigenen Stil – und wer genau hinschaut, kann sie sogar daran erkennen. Doch wie gut kennen Sie die Münchner Bierhallen wirklich? Schaffen Sie es, die richtigen Zelte allein anhand ihrer Zelthimmel zu erkennen? Testen Sie Ihr Wiesn-Wissen und ordnen Sie die kunstvollen Decken den richtigen Oktoberfestzelten zu. Viel Spaß beim Raten! Die Lösungen finden Sie am Ende des Textes.
1. Dieser Zelthimmel ist ein bayerischer Traum: Zu welchem Zelt er wohl gehört?
2. Hier ist Hopfen auf den Stoffbahnen abgebildet: Zu welchem Zelt gehört dieser Himmel?
3. Bei diesem Zelthimmel tauchen auch Trauben-Motive auf: Zu welchem Zelt er wohl gehört?
4. Ein einzigartiger Zelthimmel in Gelb, mit Holz und vielen großen Kränzen. Erkennen Sie, zu welchem Zelt er passt?
5. Auf den Kränzen sind zwischen roten Herzerln ganz bestimmte Scheiben zu sehen. Macht’s klick?
6. Ein Blick hinauf zum grün-weißen Zelthimmel sagt eigentlich alles. Haben Sie die Lösung schon?
7. Mag womöglich der Mega-Maßkrug ein Hinweis sein? Zu welchem Zelt gehört dieser Himmel?
8. Geradezu ikonisch ist der Münchner im Himmel dieses Festzelts: Haben Sie schon die Lösung?
9. Tradition ist hier Trumpf: Haben Sie dieses Zelt erkannt?
10. Wo sonst gibt’s so viele Pferderl wie hier? Haben Sie dieses Zelt schon erkannt?
11. Der einzige große Zelthimmel, der aussieht wie der echte Himmel: Vielleicht hilft auch der Schriftzug bei der Lösung.
12. Stoffbahnen gibt’s weniger, dafür viel mehr Kränze und Girlanden: Haben Sie diesen Zelthimmel erkannt?
13. Der Zelthimmel erstrahlt in Gelb und schönstem Weiß-Blau. Zu welchem Zelt er wohl gehört?
14. So berühmt das Zelt, so unbekannt sein Zelthimmel. Wissen Sie trotzdem die letzte Lösung?