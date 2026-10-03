Ein Zelt auf der Wiesn ist für Wirte Gold wert – doch der Weg dorthin ist hart umkämpft, streng reglementiert und von langjährigen Beziehungen geprägt. Ein Millionenpoker um Macht, Prestige und lukrative Plätze.

Das Oktoberfest zieht jedes Jahr Millionen von Menschen aus der ganzen Welt nach München. Für die, die auf der Wiesn ein Zelt haben, ein Riesengeschäft. Kein Wunder, dass es der Traum vieler Gastronomen ist, ein Zelt zu bewirten. Doch reinzukommen, ist alles andere als einfach. Wer darf ausschenken, wer geht leer aus? Und wie kommt man ins Wiesn-Geschäft? Ein Blick hinter die Kulissen.

Ein Video von Kontrovers aus der Video-Reihe " " vom Bayerischen Rundfunk.