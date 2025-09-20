Oktoberfest 2025: Die Bierpreise auf der Wiesn

Nachdem der Preis für die Maß Bier beim Oktoberfest 2024 noch knapp unter 15 Euro gelegen hatte, war abzusehen, dass er diese Marke heuer locker reißt. Das sind die Bierpreise für die Wiesn 2025.

Die Maßpreise auf dem Oktoberfest steigen auch heuer wieder. (Archivbild)

113 Tage vor dem nächsten Wiesn-Anstich hat die Stadt die Preise für die Maß Bier bekanntgegeben. Die gastronomischen Betriebe hatten die von ihnen kalkulierten Getränkepreise für das Oktoberfests 2025 dem Referat für Arbeit und Wirtschaft mitgeteilt. Wenig überraschend müssen die Gäste noch tiefer als im Vorjahr in die Tasche greifen.

Was kostet die Maß auf der Wiesn 2025? Das ist die aktuelle Preisspanne

Die Maß Festbier wird den Angaben zufolge heuer zwischen 14,50 (Augustiner-Festhalle) und 15,80 Euro (Münchner Stubn) kosten, das sind durchschnittlich 3,52 Prozent mehr als im Jahr 2024. Damals reichte die Preisspanne von 13,60 bis 15,30 Euro.

Stefan Jagel fordert "einen Preisdeckel" für die Wiesn-Maß

"Die Wiesn wird für die Menschen immer unbezahlbarer – seit 2019 ist der Bierpreis um satte 34 Prozent gestiegen. Das ist ein Schlag ins Gesicht der Besucher", kommentiert Stefan Jagel die erneute Preissteigerung. Für den Die-Linke-Fraktionsvorsitzenden steht fest: "Wir brauchen endlich einen Preisdeckel, damit sich alle das Volksfest leisten können, nicht nur die Besserverdienenden."

Wiesnwirte sehen "behutsame Preisanpassung"

Peter Inselkammer, Sprecher der Münchner Wiesnwirte, sprach von einer "behutsamen Preisanpassung, die man sorgfältig abgewogen" habe und begründete sie mit der Inflation. "Preiserhöhungen sind nie schön, auch wenn es dafür gute Gründe gibt. Zum Beispiel, dass wir Wiesnwirte unseren Beschäftigten faire Löhne für Ihre Arbeit zahlen wollen", sagte sein Wirte-Kollege Christian Schottenhamel.

So entsteht der Bierpreis auf dem Oktoberfest

Die Getränkepreise werden nicht von der Landeshauptstadt München festgelegt. "Die Stadt überprüft als Veranstalter jedoch die von den Gastronomen genannten Preise auf ihre Angemessenheit", heißt es in der Mitteilung.

Dazu werde ein Vergleich mit den Preisen der gastronomischen Großbetriebe im Stadtgebiet München vorgenommen. Diese Preise liegen beim Bier aktuell zwischen 7,70 Euro und 13,40 Euro pro Liter Export.

Wie der Bierpreis auf der Wiesn in den letzten Jahren geklettert ist

Die Wiesn-Preise sind vor allem in den letzten Jahren stark gestiegen: 2014 musste man erstmals mehr als zehn Euro für einen Liter Bier zahlen, 2023 kostete die Maß dann bereits zwischen 12,60 Euro und 14,90 Euro. Nach der Umstellung von DM zu Euro 2002 lag der Preis zwischen 6,30 Euro und 6,80 Euro. Im letzten DM-Jahr 2001 mussten die Wiesnbesucher noch 12,80 Mark für eine Maß Bier zahlen.

Das Oktoberfest 2025 geht vom 20. September bis 5. Oktober 2025 an 16 Tagen auf der Münchner Theresienwiese über die Bühne. Auf dem größten Volksfest der Welt werden Jahr für Jahr in den fast 40 Festzelten Biere von sechs Münchner Brauereien angeboten.

Die Maßpreise beim Oktoberfest 2025 in den Festhallen:

Mittelbetriebe:

Oide Wiesn:

Die Durchschnittspreise der alkoholfreien Getränke betragen auf dem Oktoberfest 2025 pro Liter für Tafelwasser 10,95 Euro (2024: 10,48 Euro), Spezi 12,48 Euro (2024: 12,23 Euro) und für Limonade 12,11 Euro (2024: 11,67 Euro).