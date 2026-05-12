Oide Wiesn bekommt ein Update: Das soll sich heuer noch ändern

Der Münchner Stadtrat verabschiedet ein Konzept für eine zukunftsfähige Oide Wiesn. Was genau geplant ist, um wieder für mehr Zulauf zu sorgen.

Die Oide Wiesn ist seit 15 Jahren ein fester Bestandteil des Oktoberfests, sie hat allerdings zunehmend mit einem Schwund an Gästen zu kämpfen. Der Münchner Stadtrat gab jetzt grünes Licht für ein Maßnahmen-Paket, mit dem man dem entgegenwirken will.

Oide Wiesn lebt von einem besonderen Flair – so soll es erhalten werden

"Unser Ziel ist es, die Attraktivität der Oiden Wiesn zu bewahren und wieder zu steigern, damit die Besucher*innen wieder in großer Zahl zurückkehren", wird Wiesen-Stadträtin Anja Berger in der Mitteilung der Fraktion Die Grünen/Rosa Liste zitiert: "Deshalb haben wir jetzt einige Änderungen auf den Weg gebracht."

Wiesn-Stadträtin Anja Berger: "Lange Schlangen wird es nicht mehr geben"

Die Oide Wiesn lebt von einem besonderen Flair: In einer familienfreundlichen Atmosphäre können die Besucher bayerische Tradition entdecken und zu kleinen Preisen historische Fahrgeschäfte fahren.

Wiesn-Stadträtin Anja Berger: "Unser Ziel ist es, die Attraktivität der Oiden Wiesn zu bewahren." (Archivbild) © imago images/Lindenthaler

Weil aber immer weniger Gäste kommen, schlug der eingesetze Arbeitskreis "Zukunft Oide Wiesn" einige Neuerungen vor, die jetzt umgesetzt werden sollen. Vor allem beim Einlass habe es Handlungsbedarf gegeben, betonte Anja Berger: "Lange Schlangen wird es hier nicht mehr geben, da künftig keine Einlassbänder mehr für alle notwendig sind. Stattdessen werden QR-Codes eingesetzt."

Mehrfach-Besucher profitieren von der neuen Mengenrabattkarte

Mitarbeiter legen also nicht mehr jedem Besucher ein Bändchen an, sondern sie scannen die Tickets unkompliziert. Der Wiedereinlass erfolgt dann per Stempel. Und wer vorhat, die Oide Wiesn mehr als einmal zu besuchen, profitiert zukünftig von der neuen Mengenrabattkarte: Käufer zahlen zehn Tickets, können aber die Oide Wiesn zwölfmal besuchen.

Weil die Oide Wiesn für Gemütlichkeit und Spaß für Jung und Alt stehe, blieben die niedrigen Preise für die Fahrgeschäfte weiterhin bestehen, heißt es weiter. Ab 2027 erhöht sich jedoch der Preis für eine Fahrt für Personen ab 14 Jahren auf 2,50 Euro, für unter Vierzehnjährige bleibt der Preis bei 1,50 Euro.

Musik auf der Oiden Wiesn: Zwei Zeitblöcke werden für "Heimatsound" reserviert

Außerdem werde das Musikprogramm auf der Oiden Wiesn in diesem Jahr vielfältiger. Im Musikantenzelt gibt es zwei reservierte Zeitblöcke für sogenannten "Heimatsound". Zudem sollen die Hürden für Inklusionsbands abgebaut werden und so ihre Sichtbarkeit erhöht werden.

Anja Berger: "Wir besinnen uns bewusst auf das Wesentliche: die Gemütlichkeit, die Musik, das Miteinander und die einzigartige Atmosphäre der Oiden Wiesn."