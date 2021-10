Ochsenbraterei gewinnt erneut vor Gericht - Versicherung muss zahlen

Die Betreiber der Ochsenbraterei haben laut Landgericht Anspruch auf eine halbe Million Euro.

München - Es ist bereits der zweite juristische Erfolg in kurzer Folge für die Ochsenbraterei. Nachdem in der vergangenen Woche einer Eventagentur verboten wurde, mit sündhaft teuren Tischreservierungen Geschäfte zu machen, setzte sich das traditionsreiche Wiesnzelt am Montag auch gegen eine Frankfurter Versicherung durch.

Darum ging es: Die Ochsenbraterei hatte eine "Ereignis-Ausfallversicherung" für den Fall einer Wiesn-Absage 2020 abgeschlossen.

Versicherung muss über 500.000 Euro zahlen

So kam es bekanntlich auch. Die Versicherung sollte nun ein Viertel des Schadens ersetzen. Doch sie weigert sich. Die Wiesn sei schon frühzeitig abgesagt worden, so ein Argument, lange vor dem geplanten Wiesnstart, die Ausfallversicherung würde deshalb nicht greifen.

Dem konnte Richter Martin Scholz nicht folgen – und gab der Ochsenbraterei Recht. Die Versicherung muss 513.000 Euro zahlen. Wird das Urteil rechtskräftig, könnte die Ochsenbraterei sogar noch für drei Viertel des Schadens weitere 1,5 Millionen Euro von anderen Versicherungen kassieren.